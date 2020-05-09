Как прошел парад ко Дню Победы в Минске

Алматы. 9 мая. КазТАГ — В Минске прошел военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщает БелТА.

«Участвовало в параде более 3 тыс. военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над столицей пролетели более 40 самолетов и вертолетов. (…) В составе пешей колонны прошли парадные расчеты специализированных лицеев и кадетских училищ, Военной академии, военно-технического факультета БНТУ, 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады, пограничники, спасатели и сотрудники МВД. Строем по проспекту прошли также женщины-военнослужащие», — говорится в сообщении в субботу.

Как сообщается, механизированную колонну возглавил танк Т-34-85, затем прошли Т-72Б3, бронетранспортеры, автомобили «Богатырь», «Дракон», «Кайман», «Лис ПМ» и другая техника. В парадном расчете от Государственного военно-промышленного комитета представлены новейшие образцы.

«Полотнище создано БРСМ (Белорусским республиканским союзом молодежи – КазТАГ) во время проведения молодежного марафона «75» и представляет собой красно-зеленое полотно с надписью «1941 Беларусь помнит 1945» размером 6×12 м, состоящее из 482 лоскутов с нанесенными именами освободителей. В результате поисково-исследовательской работы по изучению биографий героев-земляков молодежь собрала информацию о 411 Героях Советского союза (в том числе о четырех дважды Героях Советского союза) и 71 полном кавалере ордена Славы – белорусах и уроженцах Беларуси. После участия в параде полотнище «Беларусь помнит!» будет передано на хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны», — следует из сообщения.

Также сообщается, что вечером на площади Победы начнется концерт «Во славу общей Победы!» – продолжение телепроекта «Площадь Победы», который ежегодно проходит вечером 9 Мая.

«Одним из самых ярких событий во время подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы стала инициированная Беларусью международная акция «Во славу общей Победы!», которая объединила все районы Беларуси, города-герои России и Украины, зарубежные страны. Праздничный концерт станет творческим воплощением благородных идей этой акции. Его основой будет музыкальная перекличка, которая начнется с Брестской крепости, пройдет через все города-герои и завершится в Минске. Начнется концерт в 21.30 (00.30 по времени Нур-Султана – КазТАГ)», — резюмируется в сообщении.

Более подробно о прошедшем параде можно ознакомиться на сайте БелТА.