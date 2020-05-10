Мы уже прошли пик заболеваемости коронавирусом по Алматы – Бекшин

Алматы. 10 мая. КазТАГ — Мы уже прошли пик заболеваемости коронавирусом по Алматы, сообщил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«92% больных были выявлены из числа близких контактных, то есть мы уже ведем наблюдение из числа контактных. Это очень хороший показатель. 7% больных были выявлены при прохождении скрининга, 1% – при обращении за медицинской помощью перед плановой госпитализацией. (…) Если заболеваемость началась еще 13 марта, то мы уже прошли пик заболеваемости по Алматы. Стало меньше выявляться домашних очагов и больных среди жителей», — цитирует Бекшина пресс-служба акимата Алматы в воскресенье.

По его словам, внедрение скрининга по группам риска позволило находить скрытые очаги инфекции.

«Основная цель – обозначить очаг и изолировать его. Мы усилили диагностику, причем здесь вся работа строится на применении золотого стандарта диагностики посредством ПЦР-приборов в режиме реального времени. В городе развернуто шесть лабораторий. В начальном периоде их было две. Разворачиваются восемь приемных пунктов, где отбираются исследовательский материал, который вывозят в стационарные лаборатории. Результаты представляются клиентам. Еще один хороший показатель – ежедневный прирост сократился с 27% до 5%. Это говорит о том, что есть стабилизация», — считает главный санврач города.

Он считает, что изоляция и работа с контактными лицами привела к тому, что в Алматы выявляют «больных из числа изолированных лиц, которые были определены как близкий контакт заболевшего».

«Тем самым предотвратили его взаимодействие и общение с внешним миром. Мы и в дальнейшем будем применять эту тактику. Своевременное проведение профилактического обследования контактных лиц из числа близкого контакта позволяет активно выявлять заболевание на начальной стадии. 75% больных выявлены на начальной стадии, причем бессимптомной. Отсутствие осложнений приводит к благополучному результату выздоровлений. Это положительный результат активного скрининга», — резюмировал Бекшин.

По данным акимата, для безопасного выхода из карантина в Алматы проводится массовое тестирование в целях активного выявления даже скрытых очагов инфекции.

Отмечается, что в апреле месяце ввиду усиления мер санитарно-эпидемиологического контроля и расширения группы контингента, подлежащего тестированию, были выявлены очаги заражений.

«Все контактные были изолированы. Сегодня выявляются случаи заражения среди данной категории лиц, которые были уже изолированы, то есть на них цепочка дальнейшего распространения была прервана. (…) В целом на сегодня в Алматы уже провели около 85 тыс. тестирований на коронавирус, из них 61 тыс. методом ПЦР, 24 тыс. – экспресс-тестами», — следует из сообщения.

По последним данным, всего в Алматы зарегистрировано 1578 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

«8 мая было зарегистрировано 108 случаев. Активный скрининг выявил 108 случаев заражения, и все люди из числа контактных, которые находились в изоляции. Если бы они находились на работе, это привело бы к заносу и распространению вируса в организованных коллективах и регистрации новых случаев заражения», — резюмируется в сообщении.