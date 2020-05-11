Граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня – Токаев

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Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос прогрессивного налогообложения заработных плат.

«Считаю, что во имя социальной справедливости пришло время проработать вопрос введения прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога в отношении заработных плат и других видов дохода. Смысл прогрессивной шкалы в том, что граждане с невысокими зарплатами будут платить меньше, чем сегодня, а для высокооплачиваемых работников сумма уплачиваемого налога возрастет», — сказал Токаев в понедельник на итоговом заседании государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане.

По его словам, «основная цель – вывести из «тени» наиболее массовый, непрозрачный нижний сегмент заработных плат».

«Если ставка по ним сократится, будет меньше стимулов платить в конверте», — считает Токаев.

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