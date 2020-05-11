«Казахстан после ЧП: что придется менять Токаеву?». «В Алматы после возможной отмены ЧП останется карантин». «Причина взрывов в Арыси — халатность и коррупция?». «Никто и не ожидал от НСОД серьезных решений». «Путь Казахстана: нефтяной или шелковый?»

Сетевой Казахстан 11 мая 2020г.

LITER . KZ . «В Алматы пройден пик заболеваемости коронавирусом» — Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек БЕКШИН заявил, что город преодолел пик заболеваемости коронавирусом — Еще один хороший показатель – ежедневный прирост сократился с 27% до 5%. Это говорит о том, что есть стабилизация. Если заболеваемость началась еще 13 марта, то мы уже прошли пик заболеваемости по Алматы. Стало меньше выявляться домашних очагов и больных среди жителей.

«Власти забыли о поселке близ Кокшетау: разруха, мусор и бездорожье. Репортаж» — В Чайкино уже много лет нет уличного освещения, центрального отопления и водоснабжения. Дороги здесь не ремонтируют, а мусор вывозят крайне редко. Единственный автобусный маршрут доставляет много неудобств местным жителям, потому что ездит по странному расписанию. В поселке нет медпункта, а в местной школе, которая относится к городскому отделу образования, – спортзала.

TIME . KZ . «В Алматы после возможной отмены ЧП останется карантин,- акимат города» — 11 мая в городе Алматы будет сохранен режим карантина. Блокпосты по периметру также будут функционировать, будут действовать ранее принятые правила въезда и выезда. На работу допускаются только предприятия, получившие разрешения. Режим работы общественного транспорта остается без изменений (с 06-00 до 19-00). Главный санврач Алматы рекомендует соблюдать карантинные меры даже после завершения режима ЧП. Жандарбек БЕКШИН рекомендует алматинцам продолжать носить маски и пользоваться дезинфекционными и антисептическими средствами для личной профилактики и безопасности.

Петр СВОИК – «Иди, товарищ, к нам в колхоз!» — Для выхода из кризиса поддерживать нужно не какие-то предприятия, а направления производства, среди которых агропром должен быть на первом месте.

«Две беды» — Причина взрывов в Арыси — халатность и коррупция? Как удалось установить в результате расследования, проведенного военно-следственным управлением следственного департамента МВД, есть две основные причины, из-за которых прогремели взрывы: обычное военное раздолбайство и… хищение денег, выделенных на борьбу с этим самым раздолбайством.

CAMONITOR . KZ . «Чему карантин научил Казахстан, и есть ли смысл продлевать его?» — К счастью, Казахстан оказался в первой группе, и, скорее всего, уже 11 мая в стране будет отменен режим ЧП, длившийся почти два месяца. А это, как нам кажется, хороший повод подвести промежуточные итоги. Насколько успешно власть и общество выдержали испытание? Какие новые качества мы обнаружили в себе за этот период? И сумели ли мы выработать «иммунитет» против новых подобных угроз? Нурлан АСЕЛКАН, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» — Мы увидели сущность и лидеров, и политиков, и самого населения… Дастан ЕЛЬДЕСОВ, публицист — Вместо чиновников и имамов должны прийти специалисты, ученые, практики.

«Режим ЧП: власти и население выдержали экзамен. Что дальше?» — Вчера мы предложили вниманию наших читателей два экспертных взгляда на то, чему карантин научил казахстанцев, и есть ли смысл продлевать его. В продолжение этой дискуссии мы попросили оценить ситуацию профессионального социолога, координатора проектов Центра социальных и политических исследований «Стратегия» Ольгу СИМАКОВУ — Надо признать: режим ЧП стал уникальной возможностью для того, чтобы всем разом выйти из так называемой зоны комфорта. И вполне ожидаемо стало рваться там, где тонко. А тонко, как оказалось, у нас почти везде.

«Финансовые миражи «КазАгро» и тщетные надежды сельчан» — Известный российский политтехнолог Станислав БЕЛКОВСКИЙ советовал своим клиентам обещать чудо. Мол, в него люди поверят гораздо охотнее. Казалось бы, чушь несусветная. Ан нет. На самом деле это просто-таки рецепт выживаемости для тех, по кому давно пора заказывать поминки. Не верите – посмотрите на «второе рождение» государственного холдинга «КазАгро», погрязшего в многомиллиардных долгах и коррупционных скандалах.

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК – «Казахстан после ЧП: что придется менять Токаеву?» — Президент ТОКАЕВ в заявлении о продлении карантина до 11 мая, не преминул добавить, что наша страна вступает в качественно новую стадию развития и, по сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления. Согласитесь, в устах нового главы государства слова о глубинной трансформации экономики и госуправления, произносимые даже по чисто ситуативному поводу, трудно понимать иначе, как заявку на масштабную ревизию всего президентского наследия. А ведь заявления подобного реформаторского смысла новый глава государства делал уже не раз. Например, еще в январе, до коронавируса и неприятностей с нефтяными ценами, озадачивая правительство, президент потребовал программу нового экономического курса и глубоких, возможно, радикальных, реформ.

EHONEWS . KZ . «Толганай Умбеталиева: никто и не ожидал от НСОД серьезных решений» — Через месяц исполнится год с момента объявления и создания Национального совета по демократизации (НСОД), который был призван выработать предложения по проведению реформ и озвучить поправки в ряд законодательных актов, регулирующих общественно-политическую жизнь в стране. Но принятые недавно законы больше разочаровали многих политических деятелей и экспертов, чем придали им оптимизма. Толганай УМБЕТАЛИЕВА, кандидат политических наук и гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии ответила на ряд вопросов «Эха Казахстана», прокомментировав деятельность НСОД.

EXCLUSIVE . KZ . «Парламентская оппозиция – реальность или фейк?» — Депутаты нижней палатки парламента согласились с тем, что среди них будет оппозиционеры. Даже расщедрились на то, что кто-нибудь из них может постоянно действующий комитет возглавить, еще в два секретарей из числа своих направить и даже раз в год парламентские слушания инициировать. Околовластные и почти независимые политологи мигом узрели в этом продвижение навстречу демократии. Так ли это на самом деле? И что в действительности имел в виду президент ТОКАЕВ, когда несколько месяцев назад заявил «Нам нужен институт парламентской оппозиции»?

Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – ««Тау-Кен Самрук» — маленькая копия больших проблем ФНБ «Самрук-Казына»» — Горнорудный госхолдинг «Тау-Кен Самрук» очень неэффективен и такое положение вещей скрывается за счет успешного частного бизнеса (Казцинк). Во многом похожая ситуация и в родительском нацхолдинге ФНБ «Самрук-Казына». Когда же начнется реальное разгосударствление экономики Казахстана?

AZATTYQ . ORG . «Жанболат Мамай: «Загадка, на что власти потратили 13,5 миллиарда долларов?»» — Лидер инициативной группы по созданию Демократической партии в Казахстане Жанболат МАМАЙ в интервью Азаттыку подверг критике действия правительства в период чрезвычайного положения, объявленного в связи с распространением коронавируса, и поделился мнением относительно того, какие меры должны быть приняты властями.

««Наши предложения не учли». Мнения о новом законе «О ветеранах»» — В преддверии Дня Победы президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон «О ветеранах». Документ приравнивает к ветеранам Второй мировой войны и труженикам тыла участников боевых действий на территории других стран в разные годы, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и участников миротворческой миссии в Ираке. Как закон встретили в казахстанском обществе?

««Мама, я не понял». Как учатся по почте школьники села Амангельды» — В селе Амангельды Казыгуртского района Туркестанской области 174 школьника получают домашние задания почтой. Родители считают, что этот метод совершенно не помогает детям. В администрации школы говорят, что другого способа обучения в условиях чрезвычайного положения нет.

CARAVAN . KZ . «Успеть покарать за «клевету»: как Айдын Рахимбаев и BI Group недовольны неудобными вопросами» — BI Group пообещал привлечь к суду всех, кто задает критические вопросы о строительстве инфекционных госпиталей. Совладелец строительного холдинга Айдын РАХИМБАЕВ на своей странице в соцсетях опубликовал гневное письмо ко всем, кто мешает ему работать. Пока неизвестно, нашла ли полиция людей, которые так не понравились главе строительного холдинга. Но за это время BI Group успел построить два госпиталя – в Нур-Султане и Алматы. И вопросов меньше не стало.

«В жилу. Кто смог заработать на коронавирусе» — В основном наши мини-цеха расположены в районе Каскелена, почти все они взялись шить защитные костюмы. Это оказалось очень выгодно, ни одно изделие до этого не могло дать такую прибыль. Судите сами, раньше стоимость такого костюма на том же “Алиэкспресс” была около 500 тенге. Их было выгодно покупать в Китае, так как наша себестоимость была все-таки выше. Около 700 тенге. Но началась эпидемия, Китаю потребовалось огромное количество защитной одежды, теперь цена такого костюма на тех же китайских торговых площадках около 5 000 тенге, мы же здесь продаем по 3 000. То есть брать у нас их местным выгоднее.

KAPITAL . KZ . «Путь Казахстана: нефтяной или шелковый?» — В условиях, когда стоимость нефти на мировых рынках показывает исторически рекордную волатильность, возникает вопрос: сможет ли наша страна в перспективе отойти от давно затянувшейся сырьевой зависимости? Вероятно, что ей все-таки придется это сделать. Но в каком направлении Казахстан продолжит свой путь, и с какими трудностями ему доведется столкнуться? Об этом корреспондент центра деловой информации Kapital.kz поговорил с экспертами.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Почему «казахстанская мечта» рухнула в пропасть» — Во всех животноводческих странах, кроме Казахстана, были исключены условия для появления «сообщества чиновников и бизнесменов», использующих государственные субсидии для вывоза скота в живом виде. Пандемия коронавируса надолго заблокировала процессы глобализации, в том числе, и на продовольственном рынке. Потому на первое место выходят вопросы самообеспечения продовольствием, чего по целому ряду позиций не хватает Казахстану. Нельзя сказать, что ситуация в республике является неудовлетворительной, однако дело импортозамещения, что называется, нужно начать и закончить.

INFORMBURO . KZ . Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ – «Кодекс о здоровье: диалог почти умер, остаются методы «стенка на стенку»» — Где-то месяц назад в сети появилась петиция против проекта Кодекса о здоровье, который в народе был назван антинародным из-за большого числа пунктов, которые вызвали возмущение населения. Я сам ранее считал, что проект кодекса хороший, но, к сожалению, ознакомившись с ним детально, не увидел того компромисса, который озвучивался на личных встречах. Почти всё осталось на тех же жёстких нормах, как изначально предлагалось.

365 INFO . KZ . «Нефть за 32 доллара, доллар за 420 тенге — ожидания экономистов» — К единому мнению о ближайшем будущем аналитики разных институтов пока не пришли. Но уже ясно, что легко не будет. Аналитики Центра исследований прикладной экономики (AERC) в очередном обзоре опубликовали детальный прогноз основных показателей на 2020 год. Ожидания не самые радужные как для мировой экономики, так и для нашей. По отношению к казахстанской валюте рубль останется примерно на прошлогодних позициях — 5,9 тенге в среднем. Курс доллара США к тенге за 2020 год аналитики ожидают в среднем около 424. Это на 11% выше значения за 2019 год.

«Золотой яблоневый генофонд Казахстана под ударом: в Талгаре сносят питомник» — Яблоневый питомник в Талгарском районе сносят ради дороги. Акимат района оценил ущерб от сноса тысячи уникальных плодовых деревьев в какие-то 5 млн тенге. Чтобы сэкономить деньги на выкупе земель под госнужды у частников, акимат Талгарского района решил проложить трассу через яблоневый питомник, имеющий общенациональную ценность. Питомнику скоро исполнится 100 лет, в нем собраны образцы сотен сортов яблок и груш. Некоторых экземпляров не осталось больше ни у кого в мире.

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