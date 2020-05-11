Последний звонок пройдет в школах РК 3-4 июня, ЕНТ пройдет в штатном режиме – кабмин

Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Последний звонок пройдет в школах Казахстана 3-4 июня, единое национальное тестирование (ЕНТ) пройдет в штатном режиме, сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

«Вручение аттестатов и последний звонок будут проводиться 3-4 июня в школах на открытом воздухе с ограниченным количеством людей и строгим соблюдением санитарных норм», — сказал Тугжанов на брифинге в понедельник.

Кроме того, он сообщил, что ЕНТ будет проходить в штатном режиме.

«Проведение ЕНТ планируется в штатном режиме с 20 июня с соблюдением строгих санитарных норм на базе 168 пунктов», — сообщил он.