Нур-Султан. 11 мая. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 12 мая в Акмолинской области на западе ожидается гроза. Вероятность шторма 85-90%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Утром и днем во вторник в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный утром и днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма оценивается в 95-100%.

«12 мая в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 12 мая ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.