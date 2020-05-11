Алматы. 11 мая. КазТАГ – Введенные в период ЧП меры по сдерживанию цен на продукты утратили силу в Казахстане, сообщает пресс-службы министерства торговли и интеграции РК.

«11 мая 2020 г. завершилось действие режима чрезвычайного положения, введенное в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 г. № 285. В этой связи, совместный приказ министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 3 апреля 2020 г. № 63-НҚ, министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 апреля 2020 г. № 113 и министра национальной экономики Республики Казахстан от 03 апреля 2020 г. № 23 «О введении предельных розничных цен на социально значимые продовольственные товары» на период действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан утратил силу. Учитывая вышеизложенное, для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары будут применяться действующие инструменты по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары», — говорится в сообщении в понедельник.