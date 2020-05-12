Более половины магистральной железнодорожной сети изношено в РК – КТ МИИР

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Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более половины магистральной железнодорожной сети (МЖС) изношено в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«Капитальным ремонтом в текущем году будет охвачено 416 км магистральной железнодорожной сети. Всего за последние пять лет отремонтировано порядка 3 тыс. км. На сегодня износ магистральной железнодорожной сети составляет 54%», — говорится в сообщении во вторник.

Для справки: общая длина МЖС — 16 060 км, из них электрифицировано – 4 237, 5 км (26% от общей длины). Протяженность подъездных путей – 3 474 км, из них на балансе АО «ЦТС» — 300 путей, на балансе АО «НК КТЖ» — 130 путей.

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