Прогрессивная шкала ИПН будет обсуждаться с общественностью – МНЭ РК

Нур-Султан. 12 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Шкала прогрессивного индивидуального подоходного налога (ИПН) будет обсуждаться с общественностью, сообщил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев.

«Сейчас в МНЭ создается рабочая группа по разработке подходов к прогрессивному ИПН. В нее войдут депутаты, представители профильных министерств, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», известные общественные деятели. Размеры шкалы доходов, ставок пока не определены, работа только началась, все эти вопросы будут обсуждаться открыто», — сообщил Такиев на брифинге во вторник.

На вопрос, не станет ли прогрессивная шкала поводом сокрытия доходов и выдаче зарплат «в конвертах», вице-министр ответил отрицательно.

«Введение прогрессивной шкалы подразумевает под собой не только прямое увеличение (размера ИПН – КазТАГ), но и регрессивное. Поэтому для тех, кто получает низкие доходы, ниже будет подоходный налог, соответственно, это может подтолкнуть к выводу из тени», — уверен Такиев.

По его словам, подоходный налог является важнейшим, особенно в местном бюджете, где составляет 34% (в госбюджете – порядка 9%).

«Ранее, до 2007 года, в РК уже применялась прогрессивная шкала налогообложения, с 2007 года – плоская. Плоскую шкалу применяет 29 стран мира, прогрессивную – все остальные, включая страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Смысл прогрессивной шкалы в том, что более высокооплачиваемые работники будут вносить большой вклад в развитие страны», — добавил вице-министр.

При этом Такиев не преминул подчеркнуть, что вся информация по прогрессивной шкале ИПН будет исходить только от рабочей группы, «все остальное – это фэйковые будут новости».