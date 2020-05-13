Планы по открытию игорных зон на «Хоргосе», берегу Каспия и в Акбулаке объяснила министр

Нур-Султан. 13 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Откуда в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» появилась норма о создании трех новых игорных зон в Казахстане, объяснила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

«При подготовке законопроекта одной из концепуальных норм была норма по открытию новых игорных зон. Предполагалось открыть новые игорные зоны в Мангистауской области, на побережье Каспия, в МЦПС «Хоргос», а также в Алматинской области, поселке Акбулак. Вы абсолютно правы, что преследовалось несколько задач, в том числе задачи по расширению туристических услуг и создание туристических кластеров международного класса», — сказала Раимкулова на заседании мажилиса, отвечая на вопрос депутата Артура Платонова.

Предполагалось, продолжила она, что данные зоны будут способствовать созданию новых международных кластеров, привлечению якорных инвесторов для строительства инфраструктуры, увеличению доходной части бюджета.

«Но в процессе рассмотрения (законопроекта – КазТАГ) было принято во внимание, что государство должно заботиться о здоровье наших граждан. На опыте уже существующих игорных зон можно сказать, что привлекаемость туда экономически активного населения очень высока. Мы можем потерять молодежь, которая активно привлекается к участию в азартных играх. Конечно, семьи страдают, и поэтому в процессе обсуждения было решено отказаться от этой нормы. На самом деле, у нас есть множество иных инструментов, которые способствуют развитию туристической отрасли», — заверила Раимкулова.

Напомним, МИА КазТАГ еще в феврале 2018 года сообщало

о том, что казино могут появиться на границе МЦПС «Хоргос» и на территории курорта «Акбулак».