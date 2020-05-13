Постановление главного санврача не учитывает особенности туристической отрасли в РК – эксперт

Алматы. 13 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Постановление главного санврача не учитывает особенности туристической отрасли, считает директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова.

«Если учитывать, что въездной и выездной сферы туризма упираются пока в закрытые границы РК, то участники рынка уповают на внутренний туризм. Мы ожидаем приток туристов на озеро Алаколь и санаторно-курортные зоны, где можно и отдохнуть, и получить оздоровительные услуги. Но тут возник определенный барьер в виде постановления главного санитарного врача РК, принятого 10 мая, где в приложении № 9 описано, как могут функционировать объекты внутреннего туризма. И в этом документе не учитывается особенности отрасли», — сказала Шайкенова на пресс-конференции в среду.

Так, по ее словам, в указанном документе говорится, что при посещении туристического объекта каждый турист должен иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, а справка действительна в течение семи дней.

«Но надо понимать, что люди едут отдыхать, как правило, на большие сроки. Как будет решаться этот вопрос? Где брать справку на недостающие дни? Нам непонятно. Я понимаю, что в условиях карантина санитарный врач имеет право принимать такие документы единолично. Но в данном случае можно быдло бы и посоветоваться с участниками рынка. Думаю, к этому постановлению надо вернуться и учесть указанный нюанс», — полагает эксперт.