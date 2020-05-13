Реальный ВВП Казахстана в 2020 году сократится до 0,5%

Алматы. 13 мая.КазТАГ – Валентина Владимирская. Реальный ВВП Казахстана сократится до 0,5% в 2020 году и восстановится примерно до 3% в 2021 году, сообщает международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service.

«Мы прогнозируем, что реальный ВВП Казахстана сократится незначительно, примерно до 0,5% в 2020 году, а значительные экономические стимулы правительства окажут некоторую поддержку внутренним расходам», — говорится в обновленном после изменения прогноза отчете, размещенном на сайте агентства.

Согласно документу, аналитики агентства ожидают, что реальный рост ВВП Казахстана восстановится примерно до 3% в 2021 году.

Также прогнозируется, что дефицит текущего счета увеличится примерно до 5-6% ВВП в 2020 году с 3,6% в 2019 году и снова сократится до уровня 2019 года в 2021 году по мере восстановления мирового спроса и одновременного роста цен на нефть.

Для поддержки экономики правительство РК ввело пакет стимулирующих мер в Т5,9 трлн ($14 млрд, 8,6% ВВП): Т2,4 трлн из этого пакета, финансируемых Нацбанком, акиматами и госструктурами, такими как АО «НУХ «Байтерек», направлены на предоставление льгот ликвидности предприятиям, пострадавшим от связанных с коронавирусом сбоев и Т3,5 трлн составляют прямые фискальные вливания, частично направленные на поддержку потребления домохозяйств с помощью денег (42500 тенге), социальных льгот, бесплатных продовольственных наборов. Прямые фискальные вливания также, по данным агентства, включают в себя Т1,8 трлн госрасходов на инфраструктуру, намеченных в рамках дорожной карты занятости и программ «Нұрлы жер», строительства и проектов по содействию диверсификации экономики, таких как развитие агропромышленного комплекса.

В то время как прямые бюджетные расходы являются большими (5,1% ВВП), правительство использует Национальный фонд РК примерно на 60% (или Т2,1 трлн) из них за счет увеличения гарантированных трансфертов, что окажет дополнительное влияние на поддержку стоимости тенге. Остальные балансовые расходы будут связаны с перераспределением расходов и некоторыми дополнительными рыночными заимствованиями, отмечает Moody’s.

В целом правительство нацелено на дефицит республиканского бюджета в размере 3,5% ВВП в этом году – лишь скромно больше, по оценке агентства, чем 2,1% ВВП, на которые правительство нацеливалось первоначально, до коронавирусного шока и падения цен на нефть. Это сопоставимо со значительно более широким консолидированным бюджетным дефицитом, который, по прогнозам агентства, составит около 7-8% ВВП, включая доходы и расходы Нацфонда РК.

Moody’s ожидает, что долговая нагрузка государства вырастет примерно до 26% ВВП в 2020 году, оно сохранит свои чистые активы. По оценкам аналитиков, активы Нацфонда покроют почти 120% общего госдолга в конце 2020 года по сравнению с примерно 160% в 2019 году и вырастут примерно до 125% к концу 2021 года.