Заявки на возмещение затрат на комуслуги в Алматы можно подавать до июня включительно

Алматы. 13 мая. КазТАГ – Мадина Алимханова. Заявки на возмещение затрат на коммунальные услуги в Алматы можно подавать до июня включительно, сообщил руководитель управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы Асет Масабаев.

«Бесспорно, вы имеете на это право. Если же обратитесь в мае, в июне, если вы входите в категории, имеющие на это право, вы имеете право получать эти деньги, это ваше законное право», — сказал он на брифинге в среду.

При этом он напомнил, что компенсация будет выплачена за апрель и май согласно утвержденным правилам решением комиссии при президенте РК.