900 человек эвакуировали из-за наводнения в одном из районов Узбекистана

Алматы. 14 мая. КазТАГ — 900 человек эвакуировали из-за наводнения в Олтинсойском районе Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РУз.

«В результате проливных дождей 13 мая в 21.00 объем воды в реке Олтинсой, протекающей по территории Олтинсойского района Сурхандарьинской области, значительно увеличился. В результате наводнения 900 человек, проживающих в этом районе, были временно эвакуированы в безопасный район (дома близких родственников)», — говорится в сообщении в четверг.

Также сообщается, что в этот же день была затоплена махалля Пасурхи в Бойсунском районе из-за увеличения воды в реке Ойбарак в результате обильных дождей в Бойсунском хребте.

Кроме того, из-за наводнения в реке Авлод, протекающей через махаллю Хунармандлар был затоплен мост, соединяющий деревни Авлод и Сариосие.

«Ситуация находится под полным контролем областного управления по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время более 150 спасателей (…), а также около 20 автомобилей работают над устранением последствий наводнения. Не было никаких непосредственных сообщений о травмах или серьезном повреждении», — резюмируется в сообщении.