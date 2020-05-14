Парламент Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам ЧП

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. На пленарном заседании сената принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам чрезвычайного положения».

«Законопроектом законодательно закрепляются полномочия президента РК, позволяющие на период чрезвычайного положения принимать соответствующие акты, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования отдельных общественных отношений в социально-экономической сфере», — говорится в заключении комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности в четверг.

В частности, на основании актов президента устанавливаются особенности действия налового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, государственных закупках, валютном регулировании, в сфере социальной защиты граждан, государственного имущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.