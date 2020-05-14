Сенат намерен направить в мажилис поправки в законопроект о мирных собраниях

Нур-Султан. 14 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Сенат парламента РК принял решение направить в мажилис изменения и дополнения в проект Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

«В ходе обсуждения законопроекта («О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» – КазТАГ) возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный мажилисом законопроект (…). В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции РК, (сенат – КазТАГ) рекомендует направить в мажилис парламента изменения и дополнения в проект Закона РК «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», — говорится в заключении к документу в четверг.

Как доложил на заседании палаты депутат сената парламента РК Сарсенбай Енсегенов, сенаторы предлагают внести 16 предложений по шести статьям законопроекта.

«Так, норма об обязанностях организаторов мирного собрания по требованию от участников мирных собраний не скрывать свое лицо, в том числе не использовать предметы одежды и иные средства, препятствующие распознаванию лица, представляется нам излишней, поэтому предлагается ее исключить. Во-первых, вопросы обеспечения общественного порядка относятся к компетенции органов внутренних дел. Во-вторых, мы предлагаем закрепить право организаторов и участников мирного собрания по использованию средств индивидуальной защиты, направленных на охрану здоровья. Если мы сохраним эту норму, будем в какой-то мере нарушать права наших граждан на охрану здоровья», — считает Енсегенов.

Также сенаторы предложили установить, что в центральных частях районов в городах республиканского значения, столицы, а также в административных центрах областей количество специализированных мест для организации и проведения пикетирования, собраний или митингов должно составлять не менее трех.

«Это право участников мирных собраний – быть увиденными и услышанными», — подчеркнул докладчик.

Далее, ввиду широкого толкования, было предложено исключить из закона основание для отказа в проведении мирных собраний, если проведение мирных собраний может повлечь нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создать помехи для бесперебойного функционирования транспорта, объектов инфраструктуры, сохранности зеленых насаждений, малых архитектурных форм и иного имущества, а также препятствовать свободному передвижению граждан, не участвующих в мирных собраниях.

Вместе с этим депутаты сената предложили включить норму, которая предусматривает, что нарушение участником или отдельными участниками мирных собраний требований законопроекта влечет прекращение их участия в мирных собраниях. При этом в случае устранения нарушения мирное собрание будет продолжено.

Отдельно Енсегенов остановился на качестве перевода официальных документов на государственный язык.

«В тексте данного законопроекта на казахском языке научно-лингвистическая экспертиза выявила 422 ошибки, которые будут исправлены», — добавил сенатор

Аналогичное решение – направить в мажилис изменения и дополнения в законопроект – сенат принял и по сопутствующему проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам порядка организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан».

Напомним, в проекте закона «О мирных собраниях» заложена норма, обязывающая журналистов носить отличительные знаки на мирных собраниях. Проект закона в короткие сроки был одобрен в мажилисе и передан в сенат. Многие правозащитники и гражданские активисты выразили недовольство обсуждением данного законопроекта без их участия. Теперь правительство, не дожидаясь принятия данного закона в сенате, и подписания его президентом РК вынесло на общественное обсуждение проект решения о наделении МИОР РК полномочиями по разработке спецзнака для журналистов и по утверждению правил деятельности журналистов на мирных собраниях.

8 апреля депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили проект поправок об ужесточении наказаний за нарушение закона о мирных собраниях во втором чтении. Также сообщалось, что мажилисмены исключили из проекта закона норму об обязанности СМИ предоставлять фото- и видеосъемку митингов госорганам. Кроме того мажилис изменил законопроект «О мирных собраниях» в той части, которая позволяла принудительно прекратить митинг, если число участников хотя бы на одного человека превышает заявленное организатором количество, то есть по формальным основаниям. Новый закон передан в сенат.

О том, что в Казахстане хотят ужесточить наказание за нарушение законов о порядке проведения мирных собраний, а также о том, что иностранцев за участие в мирных собраниях намерены шт рафовать и выдворять за пределы страны, МИА КазТАГ сообщило еще 7 февраля. Также стало известно, что освещение митингов может стать поводом для закрытия СМИ в Казахстане. Кроме того сообщалось, что политикам хотят запретить проводить митинги при приостановке работы их партий в Казахстане.

17 февраля на обсуждении концепции законопроекта «О мирных собраниях» директор Казахстанского международного бюро по правам человека Евгений Жовтис предложил отправить новый законопроект на экспертизу в ООН, а журналист Сергей Пономарев выразил уверенность, что новый закон о митингах будет препятствовать работе СМИ в Казахстане. Президент Общественного фонда «Либерти», правозащитник Галым Агелеуов выразил мнение, что в Казахстане нужно закрепить норму о проведении митингов везде, где нет ограничений со стороны государственных органов. Также Жовтис считает, что при проведении спонтанных мероприятий в Казахстане не может быть никаких уведомлений. Представитель общественного фонда «Халыкка адал кызмет» Болат Жуматаев считает, что все заявки на митинги и собрания должны быть в общедоступном реестре в Казахстане. По мнению Жовтиса, если новый закон о митингах будет принят в том виде, в каком он предложен сейчас, появление в Казахстане своей Греты Тунберг будет невозможно. Также он считает, что новый закон о митингах может сделать незавидной судьбу журналистов.

Позднее в этот же день на пресс-конференции Жовтис выраз ил мнение, что новый закон о мирных митингах является законом о резервации для несогласных. Политик, инициатор создания Демократической партии Тулеген Жукеев считает, что лучшее, что может сделать действующая власть в Казахстане – мирно передать правление демократическим силам. Также Жовтис сообщил, что альтернативный проект закона о мирных собраниях намерен отправить в министерство информации и общественного развития (МИОР) РК. В свою очередь правозащитник, президент общественного фонда «Ар.Рух.Хак» Бахытжан Торегожина считает, что новый законопроект о мирных митингах видит в гражданах потенциальных насильников.

Инициатор создания партии HAQ Тогжан Кожалиева считает, глава МИОР РК Даурен Абаев не является автором законопроекта о мирных митингах.

26 февраля вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Есин пообещал, что правила деятельности журналистов на мирных собраниях обсудят с самими журналистами.

29 февраля президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает «принципиально важным введение только уведомительного порядка проведения мирных собраний».

12 марта министр Абаев, отвечая на вопрос журналиста МИА КазТАГ, уверял, что правила поведения журналистов на митингах будут обсуждаться со СМИ.

Однако уже 19 марта выяснилось, что правительство Казахстана решило внести законопроект о мирных собраниях в мажилис в его нынешнем виде.