Алматы. 16 мая. КазТАГ – Доходы Алматы на 2020 год могут снизиться на Т13,3 млрд, а затраты вырасти на Т142,9 млрд, передает корреспондент агентства.

«Утвердить бюджет города Алматы на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2020 год в следующих объемах: 1) доходы – Т713 073 216,9 тыс., в том числе по: налоговым поступлениям – Т481 689 000,9 тыс; неналоговым поступлениям – Т3 727 354 тыс.; поступлениям от продажи основного капитала – Т14 414 639 тыс.; поступлениям трансфертов – Т213 242 223 тыс.», — говорится в проекте поправок в решение LVIII-й сессии маслихата города Алматы VI-го созыва от 13 декабря 2019 года № 420 «О бюджете города Алматы на 2020-2022 годы».

В действующем бюджете доходы на 2020 год утверждены в сумме Т726 413 880 тыс.

Вместе с тем, ожидается, что с Т667 342 657 тыс. до Т810 276 095,6 тыс., то есть на почти на Т143 млрд вырастут затраты.

С Т11 504 330 до Т21 504 287 тыс. намерены увеличить чистое бюджетное кредитование, а сальдо по операциям с финансовыми активами уменьшить с Т51 239 301 тыс. до Т26 688 339 тыс., в том числе приобретение финансовых активов – с Т51 685 800 тыс. до Т27 134 838 тыс.

Ожидается, что сумма дефицита бюджета изменится с -Т3 672 408 тыс. на -Т145 395 505 тыс.