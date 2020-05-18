Нур-Султан. 18 мая. КазТАГ – Дожди и сильный ветер ожидаются на большей части Казахстана с 19 по 21 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни с прохождением Северо-западного циклона и связанных с ним фронтальных разделов на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди, на севере, востоке и юго-востоке местами сильные. Местами грозы, туманы, шквал, усиление ветра, возможен град. Ожидается понижение температуры воздуха, лишь на юге республики повышение», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.