Талдыкорган. 18 мая. КазТАГ — Скончался известный казахстанский журналист Бейсен Куранбек, передает корреспондент агентства.

«Да, это правда. Сегодня 08.50 он (Бейсен Куранбек – КазТАГ) скончался. У него был рак», — сказал корреспонденту агентства Мейрам Жанадилов в понедельник.

Он уточнил, что похороны журналиста пройдут в 09.00 19 мая.

«В связи с безвременной кончиной известного журналиста Бейсена Абаевича Куранбека, по поручению Амандыка Баталова создана областная комиссия. Бейсен Абаевич внес значительный вклад в развитие информационной политики региона и его проводы в последний путь будет проходить на областном уровне», — сообщил руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел.

Бейсен Куранбек трудовую деятельность начал корреспондентом и ответственным секретарем республиканской газеты «Спорт», а в остальные годы он работал на «Рахате», «31-м канале», «Хабаре» и президентском теле- и радиокомплексе.

С 2007 по 2012 год Куранбек был генеральным директором Алматинского областного телеканала «Жетысу», в 2013-2017 годах – ведущим популярного социального ток-шоу «Легко сказать» на телеканале «Казахстан», в октябре 2014 года он был назначен генеральным директором Алматинского областного телеканала «Жетысу», с сентября 2017 года руководил программой «Карекет».

Редакция МИА КазТАГ выражает глубокие соболезнования родным и близким журналиста.