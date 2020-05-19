Завершение режима ЧП не означает отмены озвученных ранее мер поддержки бизнеса – Даленов

Нур-Султан. 19 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Завершение режима чрезвычайного положения (ЧП) не означает отмены озвученных ранее мер поддержки бизнеса, заявил министр национальной экономики РК Руслан Даленов.

«Да, ЧП завершилось, но отсрочки, освобождение от налогов будут продолжать действовать в течение сроков, которые были указаны в принятых ранее решениях», — сказал Даленов во вторник на брифинге, посвященном проекту комплексного плана по восстановлению экономического роста в РК на 2020 год.

Так он напомнил, что отсрочки по налогам для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), неприменение мер принудительного взыскания, камеральные уведомления налоговых органов продолжат действовать до 1 июня, освобождение по налогам и платежам с фонда оплаты труда для торговли, парикмахерских и т.д. — до 1 октября

«Также микро- и малый бизнес (это магазины у дома, малые производства, СТО и т.д.) сохраняет за собой право получени кредитов под 6% годовых Кредит на оборотные средства составит Т5 млн, на производственные нужды – Т20 млн. Если залога нет или его недостаточно, государством будут предоставляться гарантии до 85% от суммы кредита», — добавил Даленов.