Говоря о евразийской интеграции, Токаев озвучил настроения внутри Казахстана

Алматы. 20 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. В своем выступлении на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев озвучил настроения, которые циркулируют внутри страны, считает известный казахстанский политолог, директор Центра оценки рисков Досым Сатпаев.

«На самом деле нужно посмотреть в целом на всю эту ситуацию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) с момента его создания. Если смотреть не только на само дерево, а на весь лес, то видно, что Токаев в своем выступлении озвучил много моментов, которые часть аналитического поля Казахстана озвучивала еще с 2014 года. А чуть позже к дискуссии подключились и бизнесмены, у которых в 2014 году был некий оптимизм по поводу ЕАЭС, а через несколько лет и они стали понимать, что это больше миф, чем реальная экономическая возможность расширить свой бизнес-потенциал за счет выхода на российский рынок», — прокомментировал Сатпаев для КазТАГ выступление президента РК на заседании Высшего Евразийского совета.

И все потому, продолжил эксперт, что российский рынок по разным причинам стал закрываться.

«Во-первых, вчера Токаев в какой-то степени озвучил те тезисы, которые в течение достаточно долгого времени имеют хождение внутри Казахстана. Во-вторых, у меня возникает такое ощущение, что вчерашнее его выступление в большей степени рассчитано на внутреннюю казахстанскую аудиторию», — отметил собеседник агентства.

Не секрет, добавил спикер, что негативное отношение к ЕАЭС возникло в Казахстане с момента его появления.

«Я называл ЕАЭС «ловушкой для Казахстана», хотя бы потому, что изначально эту интеграционную структуру Россия воспринимала в качестве геополитического инструмента – естественно, она будет игнорировать интересы других стран, потому что поставила перед собой цель реализовать модель «собирания земель» под крышей ЕАЭС», — уверен Сатпаев.

На вопрос, почему после создания ЕАЭС Россия активно лоббировала его расширение за счет Армении и Кыргызстана, он ответил, что «все это не просто так инициировалось».

«И Армения, и Кыргызстан являются одними из самых активных партнеров России. Ей нужно было укрепить позиции внутри интеграционного объединения, особенно на фоне все более жестких критических замечаний со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко», — убежден эксперт.

Также собеседник агентства предложил сравнить стилистику выступлений на заседании Высшего Евразийского совета президентов Казахстана и Беларуси.

«Тот же Токаев выступил более мягко, дипломатично. Лукашенко, в отличие от Токаева, зачастую «бьет не в бровь, а в глаз» и все его критические замечания в отношении деятельности ЕАЭС и роли России, в принципе, внутри Казахстана у части населения находят позитивную реакцию», — подметил спикер.

По его мнению, казахстанский президент все это видит и не может не реагировать.

«В любом случае замечания Токаева по поводу непроработанности стратегии («О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» – КазТАГ) и касательно того, что ее пункты ущемляют национальные интересы Казахстана, суверенные права страны в реализации экономической политики, а также права парламента и правительства – все это в какой-то степени некие посылы, в том числе для внутренней аудитории Казахстана», — пояснил Сатпаев.

На вопрос, почему Токаева так сильно беспокоят настроения внутри Казахстана, и это проецируется на его отношение к ЕАЭС, эксперт ответил, что «всему причиной прошлогодние президентские выборы».

«Прошлогодние президентские выборы, довольно скандальные, привели к тому, что легитимность Токаева в глазах значительной части населения была довольно низкой. Он пытается активно наработать определенный политический капитал, и из президента разочарований пытается стать президентом надежд. В какой-то степени он это хочет сделать в рамках определенных социально-экономических инициатив, а вот что касается ЕАЭС, то и здесь Токаев пытается делать заявления, которые с его точки зрения, могли бы поднять его репутацию внутри Казахстана у патриотически настроенной части населения. У той части населения, которая воспринимала ЕАЭС как угрозу суверенитету Казахстана, тем более с учетом того, что создание ЕАЭС совпало по времени с аннексией Крыма», — уточнил собеседник агентства.

Вместе с тем спикер видит, как по-разному к ЕАЭС относятся первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Токаев.

«Для Назарбаева ЕАЭС – эмоциональный личный проект. Он изначально лоббировал его создание из-за желания остаться в истории как главный интегратор. Его не интересовали детали, реальные экономические выгоды, которые Казахстан мог бы получить. Его не интересовал анализ плюсов и минусов, он просто хотел создать некую структуру, которая, как он считал, будет его наследием. Естественно, Россия этому подыграла и фактически использовала желание Назарбаева стать главным интегратором в своих собственных геополитических целях», — акцентирует Сатпаев.

У Токаева, по его словам, таких амбиций нет.

«Для него ЕАЭС не является личным проектом, поэтому Токаев может более объективно смотреть на союз, понимая, что на самом деле эта структура изначально была мертворожденной, а доказательства, они на поверхности лежат. Мы видим постоянные разногласия: Беларусь с Россией, Кыргызстан с Казахстаном, Армения с Казахстаном. Поэтому данная структура больше напоминает коммунальную квартиру, где все время ругаются. Ругаются, и при этом каждый тянет одеяло на себя», — поделился наблюдениями эксперт.

Как заметил собеседник агентства, Россия игнорирует интересы партнеров по ЕАЭС.

«Одним из последних наглядных примеров того, что Россия в этой структуре, честно говоря, игнорирует экономические интересы других стран, стала ситуация с нефтью, которую Беларусь хотела получить из Казахстана. Я помню, как Лукашенко с обидой заявил о том, что это вообще парадоксальная ситуация, когда один союзник России – Беларусь, хочет получать нефть у другого союзника России – Казахстана, а Россия этому препятствует», — подчеркнул спикер.

По мнению Сатпаева, у России есть четкий конкретный план – превратить ЕАЭС в один из инструментов усиления влияния на постсоветском пространстве.

«Ее внешняя политика как была конфронтационной, такой и останется, потому что это базовое условие сохранения власти у Путина и его последующих преемников. Когда ты с кем-то воюешь и находишься с кем-то в состоянии конфронтации, тебе легче мобилизовать общество. Парадокс в том, что таких врагов Россия находила даже среди своих партнеров по ЕАЭС, когда обвиняла Беларусь и Казахстан в реэкспорте товаров», — отметил эксперт.

По его словам, все проблемы России не должны стать проблемами партнеров по ЕАЭС.

«Когда Россия затеяла аннексию Крыма, она ни с кем из своих партнеров это не согласовала, а поставила перед свершившимся фактом. Когда Россия стала активно участвовать в санкционной войне, она не согласовала свои действия со своими партнерами. Все это означает, что война санкций – это проблема России, и она не должна стать проблемой Казахстана, Беларуси, или других стран», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом спикер рекомендует обратиться к опыту создания Европейского союза и спроецировать его на ЕАЭС.

«Когда создавали Европейский союз, то лидерами были Германия и Франция. Они были примером для других стран с точки зрения экономического, инновационного развития. Что мы видим в ЕАЭС? Здесь два сырьевых государства – Россия и Казахстан и три других участника, которые являются экономически слабыми – Беларусь, Армения и Кыргызстан. То есть нет полезного взаимообмена даже в плане нашего собственного развития. Чему мы можем научиться в России? Она такое же сырьевое государство, как и Казахстан, более того в экономическом плане даже отставшее от нас в некоторых направлениях. То же самое касается Армении и Кыргызстана. Когда они вступали в ЕАЭС, я сравнил это со вступлением в ЕС Греции. Тогда внутри ЕС тоже раздавались голоса против расширения интеграционного объединения. Они спрашивали, стоило ли быстро принимать в ЕС страны, которые не соответствуют уже существующим членам по многим экономическим параметрам», — констатирует Сатпаев.

Но, несмотря на весь негативный опыт ЕС, добавил эксперт, в ЕАЭС быстро приняли Армению и Кыргызстан.

«Причем, они вошли в союз из-за необходимости получать помощь из Евразийского банка развития, где главными донорами являются Казахстан и Россия. Сейчас Кыргызстан конфликтует с Казахстаном так же, как Беларусь конфликтует с Россией. Когда изначально интеграционное объединение создается на базе каких-то конъюнктурных интересов, и потом эти интересы начинают сталкиваться, что вызывает разногласия и споры, никакую кашу сварить не получится», — уверен собеседник агентства.

По мнению спикера, Казахстан уже загнал себя в эту мышеловку в ЕАЭС, и теперь нам приходится убеждать Россию прислушаться к мнению других его членов.

«Выступление Токаева в высшей мере дипломатичное, но еще в 2014 году звучали голоса о том, что Казахстану внутри ЕАЭС не удастся убедить Россию считаться с интересами других стран. И потому единственным выходом из всей этой ситуации является выход Казахстана из ЕАЭС. Вот и все», — резюмировал Сатпаев.

Напомним, 19 мая на заседании Высшего Евразийского совета президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений, а рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением ЕЭК может затруднить их практическую реализацию. По мнению Токаева, включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций ЕЭК может существенно поменять ее экономическую направленность, «другими словами, будет противоречить сути договора о создании ЕАЭС от 2015 года». Также президент Казахстана выразил мнение, что некоторые представители ЕЭК проявляют чрезмерное честолюбие: «дескать, мы подготовили документ, а дело президентов – принять». Кроме того, он призвал предоставить странам ЕАЭС равный доступ для работы в ЕЭК.