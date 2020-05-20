Алматы. 20 мая. КазТАГ – Смягчение карантинного режима в отношении объектов культуры Алматы ожидается с 25 мая, сообщает пресс-служба акима города.

«Согласно информации городского управления культуры, первый этап смягчения карантинных мер для объектов культуры начнется 25 мая 2020 года. С этого дня допускается проведение индивидуальных и групповых репетиций, не превышающих одновременное скопление до 30 человек, без допуска зрителей и посетителей, при строгом соблюдении санитарно-дезинфекционного режима», — говорится в распространенном в среду сообщении.

При этом руководителям организаций культуры рекомендовано: перевести на удаленный режим работы сотрудников, чья работа может проводиться в дистанционном формате; повсеместно установить санитайзеры для обработки рук на входе и выходе; использовать одноразовые маски и перчатки всем сотрудникам; мыть полы и обрабатывать все поверхности столов, полок, стульев, поручней лестниц, дверей дезинфекционными средствами не менее трех раз в день с последующим проветриванием помещения на 15 минут; обеспечить исправное функционирование системы вентиляции.

«На следующем этапе исходя из эпидемиологической ситуации будет рассматриваться вопрос допуска горожан на объекты культуры с сохранением требований ограничения количества одновременного нахождения посетителей в зависимости от площади залов с сохранением социальной дистанции и не более 50%-ным заполнением зала. Массовые культурно-досуговые и зрелищные мероприятия запрещаются до 1 июля», — уточнили в акимате.

Управлению культуры города поручено создать мониторинговую группу по предварительной оценке готовности объекта вышеуказанным эпидемиологическим требованиям.

«В случае необеспечения норм безопасности объектам не будут выдаваться акты готовности к карантинным мероприятиям. Установлена персональная ответственность первых руководителей за соблюдение мер безопасности», — сказано в сообщении.

Сейчас в Алматы зарегистрированы 134 организации культуры, в том числе 41 республиканская, 40 городских, шесть ведомственных и 47 частных. Всего в сфере культуры работают 8,5 тыс. человек.