Нур-Султан. 21 мая. КазТАГ – Факт незаконного выращивания кустов конопли на Т4,5 млн расследуют в Нур-Султане, сообщает пресс-служба КНБ РК.

«14 мая 2020 года департаментом КНБ РК по Нур-Султану совместно с центральным аппаратом КНБ РК задержан гражданин «А», причастный к незаконному культивированию наркосодержащих растений методом «гидропоника». В ходе обыска изъяты кусты каннабиса элитных сортов (конопля, рыночная стоимость порядка Т4,5 млн), увлажнитель воздуха, специальные нагревающие лампы, система вентиляции и капельного орошения, а также высушенные листья марихуаны, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.300 УК РК.

По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспер­тиза. Досудебное расследование продолжается.