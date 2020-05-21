В Китае не будут запрещать торговлю экзотическими животными в медицинских целях

Алматы. 21 мая. КазТАГ – В Китае не будут запрещать разведение и продажу экзотических животных для использования их в традиционной китайской медицине, сообщает Reuters.

«В то время, как китайский парламент разрабатывает новые законы, запрещающие торговлю и употребление в пищу экзотических животных, опубликованные местными органами власти комплексы мер разрешают продолжать разведение и продажу экзотических животных для производства меха и использования в традиционной китайской медицине», — говорится в сообщении.

При этом издание напоминает, что после того, как наиболее вероятным источником появления COVID-19 было признано мясо экзотических животных с рынка в городе Ухань. Пекин в конце января ввел временный запрет на торговлю экзотическими животными. В феврале парламент принял резолюцию, которая должна была сделать этот запрет постоянным на законодательном уровне.

«Хунань и Цзянси, провинции, являющиеся основными производителями экзотических животных, уже пообещали выпустить животных с ферм в дикую природу и оказать фермерам, занимающимся их разведением, и охотникам материальную помощь для смены рода деятельности. Однако, торговля мехом таких животных осталась разрешена, а в заложенные в запретах лазейки позволили производителям продолжать бизнес, если их продукция используется в научных целях или для использования в китайской народной медицине. Это означает, что практика, которая приводит к межвидовой передаче вируса продолжится», — отмечается в публикации.

В свою очередь, власти Шанхая запретили торговлю экзотическими животными как в торговых точках, так и в интернет-магазинах, занимающихся продажей ящериц, павлинов и даже песцов. Однако, некоторые продукты, используемые в традиционной китайской медицине, остаются в продаже, что отражает юридическую неопределенность и высокий спрос на средства народной медицины.

По словам торговцев, им все еще разрешено собирать гуано летучих мышей и продавать его для использования в традиционной медицине для лечения болезней глаз и селезенки. Как отмечает издание, летучие мыши считаются одним из наиболее вероятных источников не только COVID-19, но также верблюжьего гриппа, атипичной пневмонии и даже эболы.

«В февральской резолюции парламента содержалось обещание запретить употребление экзотических животных в пищу, но разрешить их употребление в медицинских целях. В традиционной китайской медицине это означает одно и тоже, поскольку поедание экзотических животных считается полезным для здоровья», — отмечается в сообщении.

Члены парламента предложили ввести нормы, обязывающие производителей разрабатывать синтетическую замену веществам, получаемым из экзотических животных, заявляя, что устаревшая практика подрывает качество, а также снижает перспективы продвижения такой продукции за границу.

«Мускус и тигровая кость уже были заменены искусственными ингредиентами, но производители утверждают, что в ближайшие годы не получится создать эффективный аналог медвежьей желчи, основного компонента терапии COVID-19, рекомендуемой традиционной китайской медициной. Желчь медведя получают от содержащихся в неволе животных, что вызывает бурные протесты зоозащитников. Однако, под запрет на разведение экзотических животных этот вид деятельности не попадает», — говорится в публикации.