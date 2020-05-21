Всемирный банк назначил эксперта по финансовым кризисам главным экономистом

Алматы. 21 мая. КазТАГ — Всемирный банк (ВБ) назначил эксперта по финансовым кризисам Кармен Рейнхарт главным экономистом, сообщает Reuters.

«Всемирный банк назначил своим главным экономистом эксперта по финансовым кризисам, экс-главу Bear Stearns Кармен Рейнхарт, которая в настоящее время также входит в состав консультативных советов МВФ и Федерального резерва Нью-Йорка. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил в своем заявлении, что опыт и знания Рейнхарт будут бесценны, поскольку пандемия коронавируса создает серьезнейшие экономические проблемы в развивающихся странах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Рейнхарт приступит к исполнению своих обязанностей 15 июня.

Рейнхарт является профессором Гарвардского университета, автором книги о раннем предупреждении возникновения финансовых пузырей, имеет докторскую степень Колумбийского университета, имеет опыт работы в Институте международной экономики Петерсона, Международном валютном фонде, Университете Мэриленда и бывшем инвестиционном банке Bear Stearns.

Как отмечает Всемирный банк, Рейнхарт имеет опыт работы с международными финансовыми потоками и кризисами внешнего долга. На посту главного экономиста Всемирного банка она сменит Пинелопи Голдберг, который покинул пост 1 марта после 15 месяцев работы.