Активы «КазТрансГаз» за 2019 год превысили Т2 трлн

Новости 45 0

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы АО «КазТрансГаз» за 2019 год увеличились на 20%, до Т2,094 трлн, сообщила компания.

Активы АО «КазТрансГаз» за 2019 год увеличились на 20%, до Т2,094 трлн, денежные средства сократились на 24%, до Т114 млрд, -следует из консолидированной финансовой отчетности компании, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 1% и составили Т613 млрд, краткосрочные обязательства увеличились на 3% и составили Т343 млрд.

Капитал компании за отчетный период увеличился на 42%, до Т1,137 трлн, уставный капитал не изменился и составил Т193 млрд.

Чистая прибыль КТГ за 2019 год выросла до Т334 млрд, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом. Прибыль КТГ до налогообложения выросла за 2019 год в 1,8 раза до Т374 млрд, операционная прибыль, напротив, сократилась до Т180 млрд, валовая прибыль сократилась на 10%, до Т218 млрд, выручка КМГ — увеличилась за отчетный период, согласно документу, на 20% и составила Т1,103 трлн.

Коронавирус обострил нефтяную войну Коронавирус обострил нефтяную войну
9523

Похожие материалы:

  1. Казатомпром планирует выплатить акционерам за 2019 год более 46% от чистой прибыли
  2. Т11,6 трлн превысили пенсионные накопления казахстанцев
  3. Более Т3 млрд дивидендов выплатит БРК за 2019 год «Байтереку»
  4. Активы Байтерек девелопмент за 2019 год выросли на 19%, дивиденды составят 30% — KASE
  5. Активы «Каспий нефть» за 2019 год сократились до Т133,5 млрд – KASE

Новости партнеров

Загрузка...