Активы «КазТрансГаз» за 2019 год превысили Т2 трлн

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. Активы АО «КазТрансГаз» за 2019 год увеличились на 20%, до Т2,094 трлн, сообщила компания.

Активы АО «КазТрансГаз» за 2019 год увеличились на 20%, до Т2,094 трлн, денежные средства сократились на 24%, до Т114 млрд, -следует из консолидированной финансовой отчетности компании, размещенной на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 1% и составили Т613 млрд, краткосрочные обязательства увеличились на 3% и составили Т343 млрд.

Капитал компании за отчетный период увеличился на 42%, до Т1,137 трлн, уставный капитал не изменился и составил Т193 млрд.

Чистая прибыль КТГ за 2019 год выросла до Т334 млрд, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с 2018 годом. Прибыль КТГ до налогообложения выросла за 2019 год в 1,8 раза до Т374 млрд, операционная прибыль, напротив, сократилась до Т180 млрд, валовая прибыль сократилась на 10%, до Т218 млрд, выручка КМГ — увеличилась за отчетный период, согласно документу, на 20% и составила Т1,103 трлн.