До 150 МРП могут оштрафовать бизнес за задержку или невыплату зарплаты в Алматы

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. До 150 МРП могут оштрафовать бизнес за задержку или невыплату зарплаты в Алматы, сообщила руководитель управления социального благосостояния города Рахат Шимашева.

«Если поступит заявление от граждан в управление социального благосостояния о том, что ему не выплатили минимальную заработную плату во время простоя, мы будем вынуждены после проверки и выявления такого факта выписать административное наказание в виде штрафа. За невыплату и задержку заработной платы малый бизнес должен будет заплатит штраф в 50 МРП, средний бизнес – 100 МРП и крупный бизнес – 150 МРП», — сказала Шимашева на брифинге в пятницу.

Ранее заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы, главный инспектор труда Айнур Мукажанова работодателям порекомендовала

оформить вынужденный простой для выплаты 42500 тенге.

 

1 МРП = Т2778.

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