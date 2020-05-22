Как сохранить память и передать знания о Великой Отечественной войне 22.05.2020 17:00 Владислав ЮРИЦЫН Жизнь 113 0 Историк Лайла Ахметова о том, почему сохранение памяти требует системной работы Похожие материалы: Нам не удастся сохранить все предприятия и все рабочие места – Токаев Работу по поддержке бизнеса необходимо передать в регионы РК Токаев: Пандемия – это фактически война Токаев расширил функции комитета по правовой статистике и спецучетам генпрокуратуры «Токаев: Для нас, казахстанцев, это великий праздник. Это день Великой Победы». «Последние перестановки – еще одна победа Токаева». «Повторит ли Дарига Назарбаева судьбу Имангали Тасмагамбетова?». «Казахстан в шаге от глубочайшего кризиса со времен развала СССР»