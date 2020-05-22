Коронавирус угрожает существованию ЕС – Джордж Сорос

Алматы. 22 мая. КазТАГ — Американский финансист-миллиардер Джордж Сорос считает, что коронавирус угрожает существованию Европейского союза (ЕС), передает Reuters.

«Джордж Сорос предупредил, что новый коронавирус поставит под угрозу выживание Европейского союза, если ЕС не сможет выпустить бессрочные облигации, чтобы помочь своим более слабым странам-членам – таким как Италия», — говорится в сообщении.

По миллиардера, если ЕС не сможет оперативно решить вопрос с выпуском таких облигаций, то не сможет справиться с нынешним кризисом.

При этом Сорос отметил, что для выпуска облигаций ЕС должен будет поддерживать свой кредитный рейтинг ААА и, следовательно, разрешить повышение налогов для покрытия стоимости облигаций.

Кроме того, он назвал несправедливым снижение требований к предоставлению государственной помощи.

«Снижение требований к предоставлению государственной помощи благоприятно для Германии, но несправедливо по отношению к Италии, которая и до пандемии испытывала серьезные проблемы, а потом оказалась наиболее пострадавшей от коронавируса страной ЕС», — сказал Сорос.