Работы по усилению накренившегося дома в Алматы обещают завершить к 9 июня

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Работы по усилению накренившегося дома в микрорайоне «Зердели» (бывший «Алгабас») в Алматы должны завершиться к 9 июня, сообщил управляющий директор по производству АО «Казахский научно-исследовательский проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА) Ералы Шокбаров.

«По нашим рекомендациям разработан план производственных работ (ППР) и там есть календарный график выполнения работ. Согласно календарному графику работы по усилению должны завершиться к 9 июня», — сообщил Шокбаров корреспонденту агентства в пятницу.

На вопрос, когда в дом можно заселять людей, спикер ответил, что это «вопрос к заказчику».

«Наша задача состоит в том, чтобы выровнять дом, контролировать выполнение усиления. По всем работам по усилению нами велось научно-техническое сопровождение, чтобы все было выполнено в соответствии с проектом производства работ (ППР)», — сказал эксперт.

Корреспондент поинтересовался, нет ли риска, что дом накренится снова.

«Дом стоит на сваях. Сваи установлены на твердый грунт на глубине 18 м. То есть ему некуда идти. Для этого делается расчетное обоснование. Чтобы он снова не накренился, мы делаем расчет, делаем испытание. Мы ставим опытные испытания. То есть рядом с этим домом устанавливаем испытательный стенд из буронабивных свай, на той глубине и определяем несущую способность свай. У нас есть горький опыт 2016 года, когда накренились первые дома. Мы дали рекомендации, вели научно-техническое сопровождение всего процесса усиления. На сегодняшний день эти дома стоят. После усиления этих домов даны рекомендации вести постоянный мониторинг горизонтальных деформаций здания. Тогда по этим домам велся постоянный мониторинг со стороны заказчика в течение года, и в течение года по усиленным домам динамики не было», — заверил Шокбаров.

Он уточнил, что в начале 2020 года КазНИИСА дала рекомендации по усилению и укреплению основания фундаментов жилого дома №179 в микрорайоне «Зердели».

«Там восстановительные работы разделены на несколько этапов. На сегодня основные работы уже завершены по данному дому. Там основных было четыре этапа, которые подрядная организация уже выполнила», — сказал директор по производству.

Первый этап – укрепление жилого дома, которое, по его словам, началось в феврале.

«Выполнен противофильтрационный экран по периметру жилого дома по фундаментной подушке здания – выполнен по трем сторонам здания методом инъекции вертикальными скважинами», — пояснил Шокбаров.

После этого выполнен второй этап: «разделительный экран на всю глубину просадочного слоя где-то до шести метров с соседним домом».

«Рядом со 179-ым домом находятся еще два дома параллельно. Чтобы его разделить, выполнили разделительный экран по деформационному шву, путем забуривания и выбуривания шнека диаметром 100 мм без выемки грунта», — сказал он.

На третьем этапе проводилось «восстановление вертикального положения здания методом локального разупрочнения грунта».

«С обратной стороны дома произведена выемка грунта. То есть если дом накренился в западную сторону, то с обратной восточной стороны произведена выемка грунта. Выемка проведена вертикальными скважинами где-то на глубине до восьми метров ниже подошвы фундамента. По геодезическим наблюдениям вертикальность дома практически восстановлена. При выемке грунта, при выравнивании дома ведется постоянный геодезический мониторинг подрядной организацией», — разъяснил спикер.

Он отметил, что «когда мониторинг показывает, что вертикальность восстановлена», начинается четвертый этап.

«Что такое четвертый этап? Это ниже подошвы грунтовой подушки выполняется устройство буронабивных свай диаметром 500 мм. Эти сваи устанавливаются на глубине от поверхности земли на глубине где 17-18 м. Сваи в последующем армируются каркасами из продольной арматуры в количестве 8 штук диаметром Ø20 арматуры класса А-III по всей длине, который заливается бетоном класса Б-20 на сульфатостойком цементе. После этого оголяется арматура существующего фундамента и по установленным сваям поверх устанавливается новый фундамент (ростверк). Этот фундамент связывается с существующим фундаментом дома. И по этим установленным сваям завязывается сам жилой дом. Жилой дом после этого будет стоять на этих сваях, установленных по периметру», — рассказал Шокбаров.

В данный момент выполняется последний этап: «это обратная засыпка пазух глинистым грунтом с его прослойным уплотнением, чтобы получить водонепроницаемый экран».

Напомним, 10 декабря 2019 года МИА КазТАГ сообщало, что жилой многоэтажный дом №179 в микрорайоне «Зердели» начал крениться в Алматы. Отмечалось, что в квартирах остаются 72 семьи. Со слов жителей, дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году по госпрограмме через «Жилстройсбербанк». Изначально власти отрицали наличие критического крена, однако жители сделали свои замеры и выразили несогласие с официальными данными. Кроме того, по информации жильцов, исследование расположенного под домом грунта показало, что грунт влажный на глубине 15 м.

14 декабря аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заверил, что допустившие нарушения при строительстве микрорайона «Зердели» в Алматы будут привлечены к уголовной ответственности.