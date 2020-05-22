США довели до суммы около Т128 млрд сумму доппомощи Казахстану на борьбу с коронавирусом

Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – США довели до суммы около Т128 млрд сумму дополнительной помощи Казахстану на борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба американского посольства в РК.

«В рамках комплексного ответа на пандемию COVID-19, правительство США объявило о выделении для Казахстана дополнительных Т619 млн ($1,5 млн) через Агентство США по международному развитию (USAID). На сегодняшний день, USAID предоставил около Т128 млрд ($3,11 млн) в виде нового финансирования чрезвычайной помощи, чтобы помочь Казахстану отреагировать на пандемию COVID-19. Эта помощь предоставляется в дополнение к другой помощи сектора здравоохранения, предоставляемой Центрами по контролю над заболеваниями, на сумму Т660 млн ($1,6 млн), которая также способствует усилиям Казахстана по борьбе с COVID-19», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Отмечается, что USAID будет использовать эти дополнительные средства для укрепления потенциала лабораторий и работников здравоохранения в борьбе с распространением и сдерживанием COVID-19.

«С ранее объявленным финансированием, программы USAID в Казахстане также готовят лабораторные системы для широкомасштабного тестирования и улучшают ведение случаев зараженных пациентов. Кроме того, эти программы взаимодействуют с местными сообществами, предоставляя точную информацию уязвимым группам населения, чтобы помочь остановить распространение COVID-19 и предотвратить распространение дезинформации», — пояснили в посольстве США.

Как отметили американские дипломаты, за последние 20 лет, США предоставили помощь Казахстану в размере более $2 млрд, в том числе более $86 млн в виде медицинской помощи для расширения доступа к услугам, которые предотвращают распространение инфекционных заболеваний, таких как туберкулез (ТБ) и ВИЧ.

«USAID поддерживает деятельность по улучшению лечения, диагностике и профилактике лекарственно-устойчивого туберкулеза и работает над расширением услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа для групп населения с самым высоким риском. Эти ресурсы спасли жизни, защитили людей, наиболее уязвимых к болезням, создали медицинские учреждения и способствовали стабильности общин», — сказано в сообщении.