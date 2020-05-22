Стационарные тепловизоры рекомендовали устанавливать в крупных магазинах Алматы

Алматы. 22 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Стационарные тепловизоры главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рекомендовал устанавливать в крупных магазинах города.

«Если объект не превышает площадь в 500 кв. м, то можно пользоваться для обследования покупателей ручным тепловизором. Для объектов с большей площадью мы рекомендуем ставить стационарные тепловизоры, они есть разной мощности», — сказал Бекшин на брифинге в пятницу.

Также он напомнил, что ко всем объектам, возобновляющим работу с 25 мая, будут предъявляться следующие требования.

«Так, на входе должны стоять санитайзеры, также рекомендуем устанавливать дезинфицирующие панели, обязательное нанесение социальной разметки и по возможности одностороннее движение, чтобы люди не сталкивались. На входе должны быть вывешены объявления, что в данном бутике могут находиться два покупателя, три получателя услуг, для остальных на прилегающей территории создаются условия для соблюдения дистанцирования», — добавил Бекшин.

К покупателям же требования остаются прежними: пользование масками и дезинфицирующими средствами.