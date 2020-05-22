Суд в Алматы начал процедуру реабилитации компании «Green House-Зеленый Дом»

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Алматы. 22 мая. КазТАГ – Специализированный межрайонный экономический суд (СМЭС) Алматы начал процедуру реабилитации компании «Green House-Зеленый Дом», сообщает пресс-служба суда.

«17 марта 2020 года судьей СМЭС Алматы Аймагамбетовой Д.Ж. возбуждено гражданское дело №7527-20-00-2/2536 о применении реабилитационной процедуры в отношении ТОО «Green House-Зеленый Дом» (БИН 030640000988)», — говорится в сообщении в пятницу.

Согласно открытым данным за 2018 год, долей в ТОО «Green House-Зеленый Дом» (тепличный комплекс расположен в городе Текели Алматинской области) владеет председатель правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Из налоговой отчетности компании следует, что в 2018 и 2019 годы «Green House-Зеленый Дом» ежегодно платил по Т7,6 млн налогов, однако в 2020 году по состоянию на 1-е число отчетного периода заплатил лишь Т15 тыс.

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