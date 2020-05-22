Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Филиппинах и Австралии, сообщает пресс-служба Акорды.

«(Указом главы государства – КазТАГ) чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индонезия Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Филиппины по совместительству», — говорится в сообщении в пятницу.

Также сообщается, что другим указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол РК в Республике Сингапур, чрезвычайный и полномочный посол РК в Новой Зеландии по совместительству Арыстанов Аркен Кенесбекович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Австралийском Союзе по совместительству.