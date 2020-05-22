Жаркую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Казахстане 23-25 мая

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Нур-Султан. 22 мая. КазТАГ Жаркую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Казахстане 23-25 мая, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие дни большая часть Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, поэтому, практически на всей территории, ожидается жаркая погода без осадков», — говорится в сообщении в пятницу.

Однако, согласно прогнозу, местами сохранится усиление ветра с пыльными бурями на юге и западе.

«Лишь в первый день под влиянием фронтальных разделов в западных регионах местами пройдут дожди с грозами», — резюмировали синоптики.

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