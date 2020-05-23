Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Авиарейсы между Казахстаном и Турцией планируют запустить в третьей декаде июня, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«Состоялся телефонный разговор министра индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбута Атамкулова с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилом Караисмаилоглу», — говорится в сообщении.

Как уточняется, стороны подвели итоги сотрудничества за первый квартал текущего года в транспортной отрасли. Отметили рост в сфере перевозок железнодорожным транспортом на 10%, это порядка 239 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, автомобильным транспортом на 42%, что составило 65,2 тыс. тонн, транзитные перевозки по Транскаспийскому международному транспортному маршруту выросли в два раза и составили 7,4 тыс. контейнеров.

«Также министры рассмотрели возможность возобновления авиарейсов в третьей декаде июня текущего года, в случае благоприятной эпидемиологической обстановки в обеих странах, с соблюдением всех необходимых санитарных мер и с учетом созданий комфортных условий для пассажиров», — резюмируется в сообщении.