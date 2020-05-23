Нур-Султан. 23 мая. КазТАГ – Двух человек взяли под стражу в связи с расследованием по делу порыва дамбы в Узбекистане, сообщает генеральная прокуратура Узбекистана.

«Проводятся следственные действия по уголовному делу касательно Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области. В настоящее время по данному уголовному делу двое лиц привлечены в качестве подозреваемых, в отношении которых избрана мера пресечения «заключение под стражу». В целях предотвращения случаев препятствия установлению истины по делу, остальные подробности не могут быть разглашены», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале в субботу.

Как уточняется, следственные действия продолжаются.

Напомним, 1 мая из-за смыва части дамбы Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана и сброса воды для снижения уровня в водохранилище наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана. Из-за притока воды произошел разлив из коллектора на границе Мактааральского района, что привело к подтоплению. Более 5 тыс. сельчан Туркестанской области покинули свои дома из-за угрозы подтопления.

4 мая была создана правительственная комиссия по ликвидации последствий подтопления населенных пунктов Туркестанской области.

5 мая аким Туркестанской области Умирзак Шукеев сообщил, что, по предварительным расчетам, 845 домов, три школы, пять детсадов, четыре медицинских объекта и один пункт культуры были подтоплены в населенных пунктах Женис, Жана Турмыс, Фирдоуси, Оргебас и Достык, также подтоплена автодорога протяженностью 54,7 км и 7639 га посевных площадей.

6 мая Узбекистаном была направлена техника и специалисты в помощь подтопленным селам Мактааральского района. В этот же день стало известно, что жителям подтопленных сел Туркестанской области обещали выплатить по Т100 тыс.

9 мая Токаев заявил, что «пострадавшие от подтопления Жители Мактааральского района Туркестанской области будут полностью обеспечены новым или отремонтированным жильем». Также глава государства заявил, что «вопросы рационального, справедливого водопользования будут решаться в тесной координации с узбекской стороной».