Алматы. 23 мая. КазТАГ – Гигантская пробка образовалась на блокпосте на выезде из Алматы по Талгарской трассе, сообщает корреспондент агентства.

«Перед блокпостом на Талгарской трассе на выезде из Алматы образовалась пробка длиной не менее 2 км. Она начинается у микрорайона «Думан», машины стоят в два-три ряда», — сообщили очевидцы происходящего в субботу

По их словам, хоть поток и продвигается достаточно быстро, таких пробок на блокпосте не отмечалось с момента ведения карантина. Водители связывают это с эффектом «бутылочного горлышка», потому что перед блокпостом поток машин из трех рядов перестраивается в два ряда.

«На въезде в город тоже много машин, но хвост не такой длинный, и это, скорее, не пробка, а просто интенсивный поток», — отмечают очевидцы

На самой Талгарской трассе ими также было отмечено весьма интенсивное движение, какого в выходные дни до введения карантина никогда не было, причем в обе стороны: и в город, и из города.

Как сообщалось ранее, в полиции Алматы пробки на блокпостах связывают со смягчением карантинных мер.