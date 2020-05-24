Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Казахстан, Российская Федерация и Украина скорректировали свою экспортную политику, сообщает служба новостей ООН.

«В докладе (ФАО – КазТАГ) содержится обзор планов основных экспортеров продовольствия в регионе в период пандемии COVID-19. Так, в нынешних условиях правительства стремятся обеспечить достаточные продовольственные запасы, и на фоне рыночных потрясений и неопределенности, вызванными вспышкой COVID-19, избежать роста цен на основные продукты питания. Поэтому основные экспортеры в регионе – Казахстан, Российская Федерация и Украина – скорректировали свою экспортную политику в том, что касается пшеницы и других основных продуктов питания, а многие страны нетто-импортеры агропродовольственных товаров внедрили новые торговые правила», — говорится в новом исследовании ФАО о ситуации на продовольственном рынке Восточной Европы и Центральной Азии в период пандемии COVID-19, опубликованном в воскресенье.

Как уточняется, в странах Восточной Европы и Центральной Азии достаточно запасов продуктов питания. Их хватит и на период кризиса, связанного с пандемией, и после выхода из него. К тому же в 2020 году в регионе ожидается почти рекордный объем производства пшеницы. Однако будущее продовольственного рынка в регионе не так уж безоблачно.

Отмечается, что в документе представлена обнадеживающая оценка ситуации с продовольствием в регионе. Тем не менее, эксперты ФАО считают, что потрясений на продовольственном рынке не избежать, и связывают основные проблемы с транспортировкой, хранением и реализацией сельскохозяйственной продукции.

«Запасов основных продовольственных товаров достаточно, однако в результате мер, принятых в связи с пандемией COVID-19, в ряде стран возникли логистические сбои, затрудняющие распределение продуктов питания…», — говорится в пресс-релизе ФАО.

Собирая информацию, эксперты ФАО обратились и непосредственно к фермерам, поставщикам и продавцам. Они установили, что больше всего от мер, принятых для борьбы с пандемией, пострадала система производства и сбыта рыбной продукции. Безусловно, потери понесли и фермеры, торгующие на уличных рынках, владельцы ресторанов, поставщики оборудования для сельского хозяйства и сотрудники сектора транспортных услуг. Производители продуктов питания столкнулись, в частности, с нехваткой мест для их хранения и с тем, что некоторая сельскохозяйственная продукция быстро портится.

В публикации ФАО по продовольственным рынкам и политике не рассматривается ситуация в странах Европейского союза, внимание ее авторов сосредоточено только на 14 странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.