Нур-Султан. 24 мая. КазТАГ – Ораза айт празднуют мусульмане Казахстана, передает корреспондент агентства.

В этот день в исламе принято накрывать праздничные столы и ходить друг к другу в гости. Согласно религиозным канонам, официальным праздником считается день, следующий за завершением поста ораза, но по мусульманской традиции во многих странах, в том числе и в Казахстане, Ораза айт отмечают на протяжении трех дней. Например, в 2020 году это период с 24 по 26 мая.

С праздником мусульман страны уже поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт! Этот праздник почитают и широко отмечают в исламском мире. Ораза айт – это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан. Неразрывно связанные с милосердием качества – гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность – являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов. В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа.

Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией.

Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности. С праздником Ораза айт! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов!» — говорится в поздравлении Токаева в воскресенье.

В Казахстане ислам исповедуют более 11 млн человек – это более 70% населения.

Ранее Духовное управление мусульман Казахстана сообщило, что Айт намаз не будут проводить в мечетях страны из-за карантинной ситуации.