Капшагайскую зону для массового купания планируется открыть в ближайшее время – санврач

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Талдыкорган. 25 мая. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Капшагайскую зону для массового купания планируется открыть в ближайшее время, сообщил главный государственный санитарный врач, руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматинской области Кайрат Баймухамбетов.

«Отдых на пляжах и базах отдыха города Капшагай будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Алматинской области. На текущее время эпидемиологическая ситуация в городе Капшагай относительно благополучна, темп прироста инфекции за последние семь дней составил 0,7%. С учетом текущей эпидемиологической ситуации в Капшагайской зоне планируется их открытие в ближайшее время, конкретный срок которого определит областной штаб координации карантинных мер», — говорится в ответе ДККБТУ региона на запрос КазТАГ.

Вместе с тем, отмечается далее, отдыхающим и принимающим их объектам необходимо соблюдать определенные меры безопасности: заполняемость зон отдыха не должна превышать проектной мощности, расселение в номерах не более трех человек, за исключением членов одной семьи; на территории пляжных зон должна соблюдаться безопасная дистанция отдыхающих – не менее двух метров, за исключением членов одной семьи.

«Если на территории базы отдыха функционируют объекты общественного питания, то они должны работать согласно алгоритма, прописанного в постановлении главного государственного санитарного врача РК №37. Обслуживающий персонал баз отдыха должен использовать средства индивидуальной защиты согласно функциональных обязанностей. На базах отдыха также должен соблюдаться усиленный санитарно-дезинфекционный режим, на объектах проживания должны быть установлены санитайзеры, уборку помещений необходимо проводить с использованием дезинфицирующих средств, это относится и к обработке инвентаря, который будет выдаваться отдыхающим. Исключается проведение массовых мероприятий», — резюмируется в сообщении.

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