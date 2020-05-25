Талдыкорган. 25 мая. КазТАГ – Карантин продлили в Талдыкоргане и двух районах Алматинской области, передает корреспондент агентства.

« Продолжить карантин в Алматинской области. Ввести поэтапно послабление карантинных мер на территории Алматинской области, за исключением районов и городов области, где прирост заболеваемости СOVID-19 за последние 7 суток составили более 7%, таких как: город Талдыкорган – 27%, Талгарский район – 7,5%, Кегенский район – 8,5%. Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции «COVID-19», — говорится в постановлении главного государственного санврача Алматинской области в понедельник.

Властям нужно будет обеспечить наличие блокпостов на государственной границе, на границе с соседними областями, вокруг городов Алматы и Талдыкорган, Талгарского и Кегенского районов из числа полицейских, военнослужащих, медицинских работников для проведения бесконтактной термометрии, а также оцепление сельских населенных пунктов, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников полиции и военнослужащих.

Вместе стем, предусмотрено снятие блокпостов между районами и городами области, за исключением Талдыкоргана, Талгарского и Кегенского районов, и в зависимости от эпидемиологической ситуации по решению районных и городских межведомственных комиссий по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на въезды/выезды других неблагополучных территорий по коронавирусной инфекции (COVID-19).

Остается в силе запрет въезда на территорию области из других регионов Республики Казахстан всех лиц и транспорта, за исключением:

1) жителей Алматинской области, возвращающихся из иностранных государств или других регионов Республики Казахстан с организацией медицинского наблюдения под домашним карантином;

2) лиц и транспорта по специальным пропускам, выданным местными исполнительными органами;

3) лиц и транспорта по перевозке грузов, в том числе транзитных;

4) лиц и транспорта проезжающих транзитом через Алматинскую область, при наличии подтверждающих документов;

5) сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина.

6) авиарейсов с обязательным соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и дополнительных требований, установленных Главным государственным санитарным врачом на транспорте.

7) въезда и выезда граждан для работы в организациях, возобновивших свою работу после отмены режима чрезвычайного положения при наличии справки с места работы и регистрации проживания в населенном пункте по месту работы

8) въезда и выезда граждан по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

– заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

– письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью;

9) отдельным категориям лиц, за исключением указанных в пункте 2.5 настоящего постановления выдается местными исполнительными органами. При этом, указанные лица подлежат домашнему карантину на 14 дней по месту прибытия.

Также главсанврач региона постановил приостановить деятельность вокзалов по перевозке пассажиров между районами и городами автомобильным, железнодорожным транспортом.

Кроме того, остается в силе ряд других запретов, связанных с карантином.

Жителям Алматинской области предписано соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров друг от друг, запрещено нахождение без масок повсеместно, в том числе в общественном транспорте.

«Запрещается самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых», — сказано в документе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.