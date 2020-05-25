Первые подтверждения эффективности вакцины против COVID-19 появятся осенью – GAVI

Алматы. 25 мая. КазТАГ — Глава Альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли сообщил, что первые подтверждения эффективности вакцины против COVID-19 появятся осенью, пишет Reuters.

«К сожалению, мы действительно не знаем, какая из разрабатываемых в настоящее время вакцин (против коронавируса – КазТАГ) будет эффективной и будет ли такая вакцина вообще создана. Если нам повезет, осенью мы получим подтверждения эффективности потенциальной вакцины. Но после этого пройдет еще много времени, прежде, чем одобренное активное вещество не станет доступным в больших количествах для населения мира», — сказал Беркли.

При этом он заявил, что необходимо международное соглашение для наращивания производственных мощностей для быстрого производства вакцины после того, как она будет создана.

«Страны должны работать вместе, чтобы делиться друг с другом вакцинами в случае, если вакцины, разработанные в их стране, окажут неэффективными. Возможно, некоторые вакцины будут более эффективными для молодых людей, а другие – для старших возрастных групп», — добавил Беркли.

Он настоятельно призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) издать четкие руководящие принципы по использованию и распространению вакцин, чтобы не допустить, чтобы вакцина стала доступной богатым, и недоступной для бедных.

По его словам, если поначалу эффективной вакцины будет лишь ограниченное количество, ее нужно будет в первую очередь использовать для иммунизации медицинского персонала.