Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон о выборах по квотам для женщин и молодежи, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.

В свою очередь ИО министра юстиции РК Наталья Пан отметила, что 30%-ная квота в партийном списке «не гарантия того, чтоб такая квота должна быть соблюдена при распределении мандатов».

Напомним, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил формировать партийные списки на 30% из женщин и молодежи.

22 апреля 2020 года проект Конституционного закона РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» был одобрен депутатами мажилиса парламента РК и направлен на рассмотрение сената. 21 мая поправки были одобрены в сенате.