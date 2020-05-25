Нур-Султан. 25 мая. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституционный закон о выборах по квотам для женщин и молодежи, сообщает пресс-служба Акорды.
«Главой государства подписан конституционный закон Республики Казахстан «О внесении дополнений в конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», — говорится в сообщении в понедельник.
В свою очередь ИО министра юстиции РК Наталья Пан отметила, что 30%-ная квота в партийном списке «не гарантия того, чтоб такая квота должна быть соблюдена при распределении мандатов».
Напомним, 20 декабря 2019 года на заседании Национального совета
22 апреля 2020 года проект Конституционного закона РК «О внесении дополнений в Конституционный