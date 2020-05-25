Сетевые СМИ об очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)

«О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета» — Глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции.

В онлайн-саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Премьер-министр Республики Армения Никол ПАШИНЯН, Президент Республики Беларусь Александр ЛУКАШЕНКО, Президент Кыргызской Республики Сооронбай ЖЭЭНБЕКОВ, Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН, Президент Республики Молдова Игорь ДОДОН в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил МЯСНИКОВИЧ.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение вопросов стратегического развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Лидеры также рассмотрели приоритетные направления сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и предложение о предоставлении Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

В своем выступлении Президент Казахстана особое внимание уделил проекту документа «О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года». Поддержав идею принятия Стратегии в целом, Касым-Жомарт Токаев заявил, что некоторые ее положения требуют дополнительной проработки — «Учитывая особую важность данного документа, который закладывает основные контуры интеграции на годы вперед, видится целесообразным обсудить его дополнительно и принять в ходе очной встречи. Рано или поздно мы увидимся друг с другом«, – считает Глава государства.

Лидеры «евразийской пятерки» договорились провести следующее заседание ВЕЭС осенью 2020 года в Минске.

«Токаев резко высказался о предлагаемой стратегии развития ЕАЭС, увидев в ней ограничение суверенитета» — Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года на заседании высшего Евразийского совета не была принята.

Поддержав идею принятия Стратегии в целом, Касым-Жомарт ТОКАЕВ заявил, что некоторые ее положения требуют дополнительной проработки.

«Предлагаемые в Стратегии «гармонизация и унификация» законодательства, в части установления правовой ответственности – административной и уголовной, в ряде отраслей, речь идет о таможенном деле, техническом регулирование, защите прав потребителей, на наш взгляд, пока не отвечают принципу разумной достаточности. А это приведет к отторжению Стратегии национальным общественным мнением, поскольку Стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, интеграционная работа должна учитывать особенности национальной правовой системы и исходить из принципа «необходимой достаточности» при рассмотрении вопросов гармонизации и унификации национальных законодательств.

Кроме того, глава государства призвал аккуратно подходить к вопросам расширения полномочий ЕЭК.

«Предоставление Комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что двустороннее сотрудничество между странами Союза многогранно и затрагивает практически весь спектр экономических, социальных, гуманитарных отношений.

«Поэтому рассмотрение этих вопросов в пятистороннем формате с привлечением Евразийской экономической комиссии может затруднить их практическую реализацию. Включение в полном объеме таких вопросов, как здравоохранение, образование и наука, в сферу компетенций Евразийской экономической комиссии может существенно поменять ее экономическую направленность, другими словами, будет противоречить сути Договора о создании ЕАЭС от 2015 года», – убежден глава государства.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на дальнейшее укрепление взаимной торговли, поддержку бизнеса и взаимодействия в сферах цифровизации и транспортной логистики.

Аян КАЛМУРАТ — «Токаев пытается продемонстрировать, что у него есть собственный голос» — Политолог Досым САТПАЕВ — об уходящей эпохе Нурсултана НАЗАРБАЕВА, выпадах его преемника, евразийской интеграции, настоящем и будущем союза постсоветских государств, который преподносили как «детище» экс-президента Казахстана — Сейчас Токаев активно работает над улучшением своей репутации, имиджа, особенно после скандальных президентских выборов в прошлом году. В прошлом году он начал как «президент разочарований» и сейчас, естественно, пытается поменять этот статус, стать неким «президентом надежд», показывая активность в разных социально-экономических инициативах. Проявляет определенную активность и во внешней политике — и это интересный момент, — потому что традиционно внешняя политика была некой монополией первого президента.

И вот сейчас мы видим, что Токаев по сути озвучил то, что мы [в экспертных кругах] активно говорили с 2014 года, критикуя создание ЕАЭС, называя его «экономической ловушкой» для Казахстана, постоянно заявляя, что этот союз — геополитический проект России, [поскольку его создание] совпало с аннексией Крыма. Естественно, что Россия всеми силами будет создавать определенные проблемы для партнеров. Все эти риски, о которых Токаев заявил сейчас, мы озвучивали в течение долгого времени.

Понятно, что значительная часть казахстанского населения стала более трезво оценивать деятельность ЕАЭС, понимая, что на самом деле это мертворожденная структура. Казахстанский бизнес, может быть, в 2014 году имел какие-то определённые надежды на появление ЕАЭС — были обещания Назарбаева, что казахстанский бизнес получит доступ на 170-миллионный рынок. Всё это оказалось мифом, потому что Россия стала активно закрывать свой рынок, проводить разные нетрадиционные методы регулирования. Конфликт Запада и России подлил масла в огонь еще больше, создавая проблемы для казахстанских, белорусских производителей.

Токаев сейчас, естественно, пытается всем продемонстрировать, что у него есть собственный голос, что он может, скажем так, выступать с точки зрения национальных интересов Казахстана. Я думаю, что в какой-то степени Токаев пытается заработать политические очки. Посмотрите сейчас, например, Facebook: большое количество людей, которые прямо или косвенно симпатизируют Токаеву, начали активно петь дифирамбы по поводу выступления [на заседании евразийского совета]. Это была целенаправленно созданная волна. Активно сейчас пытаются продемонстрировать, что Токаев, в отличие от Назарбаева, наконец-то «стал защищать национальные интересы Казахстана».

Но если внимательно посмотреть на те пункты, которые он заявлял, — на самом деле это полубеременность. Мы, определенные группы казахстанских аналитиков, говорили об этом ещё в 2014 году. Мы тогда уже заявляли, что Казахстан должен выйти из ЕАЭС.

Все эти разговоры, призывы в адрес России учитывать интересы других стран — всё это не стоит выеденного яйца, потому что Россия не будет учитывать эти интересы. Россия считает всех участников ЕАЭС своими сателлитами. Естественно, это выступление Токаева было направлено на внутреннюю, казахстанскую аудиторию.

«Недовольство и сложные отношения в ЕАЭС простимулировали жесткий тон Токаева» — Политолог Данияр АШИМБАЕВ — В выступлении Токаева на заседании Высшего Евразийского совета есть два аспекта. Первый, есть определенное недовольство евразийской интеграцией у части населения и значительной части национал-патриотов тем, что Россия якобы сбагривает нам никому не нужные товары. Такие настроения, безусловно, есть и на них нужно как-то реагировать.

Есть, правда, вариант с организацией собственного производства. Если проблемы пищевой промышленности более-менее решены, то во всех остальных, включая легкую, положительной динамики не наблюдается. То есть основные претензии к евразийской интеграции – это, в принципе, претензии к собственной экономике. Но об этом вслух никто говорить не будет.

Мы видим, как периодически узбеки ругаются с таджиками, казахи – с кыргызами, россияне – с белорусами, украинцами. Здесь в основном старые противоречия, которые были и до создания ЕАЭС, и новые, которые возникли в последнее время. С одной стороны, Россия и Беларусь поставили все возможные рекорды интеграции, с другой стороны, Путин и Лукашенко ругаются чуть ли не на каждом саммите, причем, и очно, и заочно

Есть правда Лукашенко, есть правда Путина, есть правда Токаева. В каждом споре у каждого оппонента есть свои доводы. При этом доводы одной стороны противоречат доводам другой стороны. И потому от руководства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) требуются большие усилия для согласования позиций. Есть разница в менталитетах, разница в подходах, в понимании самой сути евразийской интеграции. От ЕЭК требуется большая дипломатичность. Но с приходом Михаила Мясниковича на пост председателя ЕЭК, она стала вести себя как Совет Министров СССР. Мы тут выработали документ, а вы не хотите принимать. Если вы посмотрите на сайт ЕЭК, то увидите, что там стало слишком много Мясниковича и одновременно пропали все национальные позиции.

Александра АЛЕХОВА – «Рычагов против России в вопросах тарифов на транспортировку газа нет» — Почему странам Союза не удалось договориться о цено- и тарифообразовании по транспортировке газа на саммите ЕАЭС 19 мая?

Президент Беларуси и премьер-министр Армении призвали главу России зафиксировать принцип применения единых подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС. Однако Владимир ПУТИН ответил партнерам, что это невозможно из-за недостаточно глубокой интеграции. Почему в ЕАЭС в таких стратегических вопросах правила диктуют политики, прокомментировал экономист Асет НАУРЫЗБАЕВ — Так что Владимир Путин лукавит. Он не дает возможности Беларуси купить газ в Туркмении, Узбекистане и Казахстане. То есть тезис о недостаточной интеграции просто прикрывает нежелание разрешить перекачивать газ по внутренним российским тарифам.

И как раз эти вопросы все время и поднимают президенты. Потому что внутренние российские тарифы дают одностороннее преимущество российским компаниям. У Беларуси и Армении главный интерес в том, чтобы покупать газ в Туркменистане дешевле, чем его продает Россия, и таким образом избавиться от зависимости.

В Казахстане ведь тоже есть газ, который можно продавать в каких-то объемах. И если бы мы имели доступ к внутренним российским тарифам, была бы конкуренция

А сейчас монополист «Газпром», и он не хочет никого допускать к нынешним российским тарифам.

Аналогичные вещи происходят и в электроэнергетике. Казахстан, к сожалению, по этому направлению двигается не очень активно. Любой нормальный и заинтересованный министр энергетики уже давно бы боролся за предоставление российских тарифов казахстанским компаниям. Но наши министры один за другим занимают последовательно ленивую позицию.

Александр КАРАВАЕВ, научный сотрудник Института экономики РАН – ««Евразийский стресс-тест». Что изменит новая стратегия ЕАЭС до 2025 года» — 19 мая состоялся Высший Евразийский экономический совет, главной темой которого стало обсуждение Стратегии развития ЕАЭС до 2025 г. Как сообщали в ЕЭК, в документе были согласованы все вопросы, кроме тарифообразования в сфере транспортировки газа, однако найти компромисс по этому вопросу лидеры стран-участниц не смогли. К тому же, замечания возникли и по другим пунктам: с критикой ряда положений выступил президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. О чем говорят разногласия лидеров по ключевому документу, определяющему будущее евразийской интеграции, проанализировал научный сотрудник Института экономики РАН Александр КАРАВАЕВ.

Интригой встречи стали дебаты по поводу ценообразования и тарифов на поставки газа. Собственно, эта тема не является центральной в Стратегии, однако ситуация на внешних рынках, фактическое ослабление российских экспортеров, позволяет потребителям ЕАЭС прозондировать руководство России на предмет пересмотра формулы ценообразования. Москва же, в свою очередь, делает ставку на возвратный рост цен и расширение «отложенного» спроса на трубопроводный газ.

Определенным оживлением докладов первых лиц ЕАЭС стало выступление президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА. Отметим несколько моментов.

Очевидно, что после отставки председателя Сената Казахстана Дариги Назарбаевой, президент Токаев ощутил большую степень свободы не только для внешнеполитических высказываний. В то же время, выступления Токаева на площадках СНГ и ЕАЭС всегда отличались новаторским стилем: здесь он скорее не «дипломат», а «эксперт». Достаточно вспомнить его инициативу по созданию общей визы СНГ/ЕАЭС наподобие Шенгенского соглашения на совете глав СНГ в октябре 2019 г. Идея здравая, но дальше высказывания дело не зашло, рабочая группа так и не была сформирована.

Его нынешнее выступление на высшем Совете ЕАЭС не носило резонансной критики, а скорее дополняло и акцентировало уже идущие процессы.

Часть этих инициатив обсудят на XVII межрегиональном форуме в ноябре, о чем на следующий день после Совета Токаев условился с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным.

Токаевым был сделан ряд спорных высказываний относительно роста компетенций и ответственности Евразийской комиссии в сфере здравоохранения, образования и науки. В тоже время, процесс качественной цифровизации (создание единых реестров без дублирования документооборота в бумажном виде) как раз предполагает известную степень унификации и гармонизации. При этом в качестве отдельной инициативы Токаев отметил необходимость активизации запуска интегрированной информационной системы ЕАЭС, и это полное противоречие его же критики в адрес ЕЭК. Дело в том, что ИИС ЕАЭС как раз и предполагает существенный, можно сказать радикальный рост полномочий Комиссии и более продвинутый уровень гармонизации законодательства, и вообще «стягивания» единого пространства.

Документ, на самом деле, рубежный. В некотором смысле интеграция становится необратимой, и после перехода лидерами рубикона остановить ее сможет только полный крах наподобие краха 1991 г. Отсюда некоторая половинчатость и даже нервозность лидеров ЕАЭС – отступать нельзя, они сами в числе инициаторов, или, во всяком случае, топ-лидеров процесса.

Но перейдя черту, можно что-то потерять: возможности политического торга, часть привилегий ограниченного доступа на свой национальный рынок услуг, часть рычагов управления.

После принятия Стратегии заметно усилится фактический вес Евразийской экономической комиссии. Не стану описывать объемный документ, учитывая, что с ним можно познакомиться на сайте Комиссии, упомяну лишь высказывание министра по интеграции Сергея Глазьева: «В целом речь идет о формировании Союза как одного из наиболее значимых центров развития современного мира». Оценка явно амбициозная.

ЕАЭС находится в трудной ситуации экзамена. Он либо выйдет из кризиса усиленным региональным объединением – это произойдет только в случае применения адекватных мер – и тогда есть шанс выйти из колеи наследственных проблем постсоветского периода. Либо усилятся процессы деградации, и новая реальность свернет динамику интеграции, превратив ЕАЭС в подобие политического клуба СНГ.

Ерлан САИРОВ, политолог, член Национального совета общественного доверия – «К.Токаев декларирует о приоритетности национальных интересов в эпоху геоэкономического лихолетия» — ЕВРАЗЕС является региональной организацией, которая должна заниматься интеграцией в странах бывшего Союза. В этой организации множество несогласованностей и нестыковок, недосказанности и двойных стандартов. Каждый член ЕВРАЗЕС имеет возможность по-своему трактовать различные аспекты самого Союза и всех регламентирующих документов. Самый неудобный момент в этом Союзе, если для Казахстана ЕВРАЗЕС является чисто экономическим образованием, РФ в этом Союзе видит потенциально геополитические цели, а Беларусь хочет сделать этот Союз полигоном для сбыта собственных товаров. Поэтому подобно «лебеди, раку и щуке» каждый раз эти страны пытаются различными способами «урвать» свою выгоду.

Проигрывающим в таком трио оказывается Казахстан, отрицательное торговое сальдо только между Казахстаном и РФ за 2019 год составляет более 8 млрд. долларов. То есть РФ на такую сумму поставляет товары и услуги в нашу страну больше. Во время мировой рецессии руководство нашей страны должно заботиться о защите отечественных товаропроизводителей. Это закономерный шаг.

Президент Казахстана К. Токаев во время заседания Глав Государств ЕВРАЗЕС поднял животрепещущие вопросы экономических интересов для нашей страны. И это правильно. Не может быть Союза, где одни только выигрывают, другие проигрывают, везде должен быть баланс интересов.

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