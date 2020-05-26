70 тыс. работников частных детсадов в РК остаются без средств к существованию – НПП

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. 70 тыс. работников частных детсадов в Казахстане остаются без средств к существованию, заявил заместитель председателя правления – член правления Национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен» Олжас Ордабаев.

«В Казахстане работает 4428 частных детских дошкольных учреждений, которые посещают 339 тыс. детей. 70 тыс. человек – это обслуживающий персонал, который сегодня остается без средств к существованию», — сказал Ордабаев во вторник в ходе онлайн-конференции, посвященной проблеме частных детсадов.

По его словам, во время чрезвычайного положения (ЧП) размещенный в частных детсадах госзаказ оплачивался, что позволяло детсадам держаться на плаву. С отменой ЧП выплата госзаказа прекратилась.

«Не будет преувеличением сказать, что частное дошкольное образование у нас, как отрасль, находится на грани исчезновения. Сады могут просто закрыться, и непонятно, куда после окончания карантина пойдут наши дети. Государственные детсады с таким количеством детей не справятся. Поэтому есть необходимость обращения в министерство образования с просьбой поддержки отрасли», — полагает Ордабаев.