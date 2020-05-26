Казахстанцы стали покупать доллары от страха перед обесценением тенге – эксперт

Алматы. 26 мая. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане на снижение объема депозитов населения повлиял страх перед дальнейшим обесценением тенге, заявил аналитик АО «Евразийский Капитал» Али Сагындыков.

«Я думаю, что в первую очередь население начало покупать доллары, боясь дальнейшего обесценения тенге», — ответил Сагындыков на вопрос МИА «КазТАГ».

По словам аналитика, граждане также начали делать запасы товаров первой необходимости, продуктов питания, ввиду возможного дефицита и повышения цен.

«Недоверие к банковской системе тоже сыграло свою роль. Нацбанк 21 апреля объявил об установлении предельных размеров сумм для обналичивания счетов юридических лиц, которое вступит в силу с 1 июня, и многие, думаю, опасались, что могут быть введены ограничения на снятие и для физических лиц», — сказал Сагындыков.

Как сообщал сегодня КазТАГ, в Казахстане, по данным отчета Национального банка, объем депозитов населения на 1 мая сократился на 0,3% или Т32,961 млрд, до Т9,85 трлн.

Ранее стало известно, что в апреле со своих депозитов казахстанцы сняли почти Т33 млрд.