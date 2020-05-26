Мы учли требования правозащитников при разработке закона о мирных собраниях в РК

Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Владимир Радионов. Мы учли требования правозащитников при разработке закона о мирных собраниях, считает депутат мажилиса парламента РК Снежанна Имашева.

«Над законопроектом работа велась задолго до рассмотрения его в парламенте, он обсуждался на различных площадках, мы получили много рекомендаций и не проигнорировали их полностью», — сказала Имашева на брифинге во вторник, отвечая на вопрос, почему рекомендации правозащитников к проекту закона РК «О порядке организации о проведения мирных собраний» были полностью проигнорированы.

В качестве примера депутат назвала исключение из законопроекта нормы о том, что журналисты должны предоставлять видеоматериалы по требованию правоохранительных органов, о чем просило журналистское сообщество.

«Также правозащитники настаивали на том, чтобы местные исполнительные органы размещали на своих сайтах информацию о занятости общественных мест, где могут проводиться мирные собрания. Эта норма тоже была учтена. Еще их не устраивало, что срок уведомления (о возможности проведения собрания – КазТАГ) слишком долгий – и в самом законе он сократился в три раза», — добавила Имашева.

Далее мажилисвумен посетовала, что задавший вопрос журналист не указал конкретную рекомендацию, которая якобы не была учтена, но лишний раз подчеркнула, что большинство были учтены.