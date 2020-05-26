Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Махамбет Абжан. Мясоперерабатывающий комплекс планируют построить в Алматинской области, сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров.

«В настоящее время в Алматинской области прорабатывается проект по строительству современного мясоперерабатывающего комплекса по переработке баранины с немецкой компанией Baumann», — сказал Омаров на заседании правительства во вторник.

По его словам, для обеспечения круглогодовой работы предприятия планируется в пяти регионах Казахстана создать сеть откормочных площадок.

«Для этих целей министерством уже предусмотрено субсидирование части инвестиционных вложений при строительстве откормочных площадок», — отметил Омаров.