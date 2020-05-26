Нур-Султан. 26 мая. КазТАГ – Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться в поле повышеннного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на западе и севере республики под влиянием Северо-Западного циклона местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, шквал, град. Местами по республике ожидаются усиление ветра, пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Днем пыльная буря. Ветер западный с переходом на северный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем +32+34, ночью +18+20.

В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем +31+33, ночью +16+18.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +35+37, ночью +19+21.

В Акмолинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, пыльная буря, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +16+21.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ночью туман, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +12+17.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юго-востоке сохраняется сильная жара. Днем +28+33, ночью +8+13.

В Костанайской области днем без осадков, ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами – усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара. Днем +10+15, ночью +20+25.

В Павлодарской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью без осадков, сохраняется сильная жара. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Карагандинской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Алматинской области без осадков, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется сильная жара. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Жамбылской области без осадков, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, сохраняется сильная жара. Днем +33+38, ночью +16+21.

В Туркестанской области без осадков, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 23 метров в секунду, на западе сохраняется сильная жара. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Атырауской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, днем – с пыльной бурей, сохраняется сильная жара. Днем +34+39, ночью +15+20.

В Кызылординской области без осадков, местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду, сохраняется сильная жара. Днем +38+43, ночью +21+26.

В Мангистауской области без осадков, на юге сохраняется сильная жара. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Актюбинской области без осадков, сохраняется сильная жара. Днем +30+35, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области без осадков, на северо-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на большинстве рек равнинной территории республики будут продолжаться спады уровня воды. На отдельных горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания водности», — предупредили синоптики.